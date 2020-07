El covid19 eleva en un 26% los usuarios de los servicios sociales municipales

Aña Peñalosa, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, volvía a pasar balance, esta vez del primer semestre del año marcado por la epidemia de covid19 y que ha obligado al área a emplearse a fondo. De enero a julio, los servicios sociales han registrado 2.500 intervenciones informativas, un 26% de cuyos solicitantes eran ciudadanos que carecían de historial en la atención social capitalina, algo que Peñalosa apunta al covid19 y a la suspensión de actividades económicas.

Gente a la que crisis ha privado de los ingresos. Destacan las peticiones de ayudas al alquiler, la solicitud de moratoria de hipotecas, ayudas de urgencia social, trámites de Renta Garantizada, búsqueda de empleo y ayudas de alquiler. También se ha solicitado información sobre alimentos en especie, matriculación de alumnado en centros, trámites de dependencia y servicios, solicitudes de vivienda municipal y de fomento, gestiones con la Subdelegación del Gobierno y el SEPE, solicitud de alimentos de fondos europeos o tramitaciones de ingreso en residencia por prioridad social.

Otro dato que apunta a la factura social del covid19 es el recurso a las ayudas de emergencia social. La partida prevista para todo el año, 200.000€, se ha agotado y la concejalía tramita ahora una ampliación a partir del Fondo Social Extraordinario previsto por el Gobierno de España, de paso, Peñalosa reclamaba una mayor implicación de la Junta. En total de enero a junio se han tramitado 242 ayudas, de las que se han concedido 231. “Para dar una idea, el año pasado estábamos en 10 u 11 ayudas al mes”, señalaba Peñalosa. Por conceptos, el 71% fueron en pago de alquiler y cuotas hipotecarias, 10% en alimentación, 6% en suministros en la vivienda y un 13% en otros conceptos como alojamiento, compra de gafas y contratación de cuidador.

El albergue de Zamarramala ha alojado a un total de 6 personas desde que se abrió el 20 de marzo, y Cruz Roja se encargó de la provisión de alimentos durante un periodo de 3 semanas. En el programa de Equipo de Familia fueron inscritas 8 familias que no habían participado anteriormente, y otro grupo de 7 familias que ya lo habían hecho.

Municipalizar “La Senda”, deberá esperar

En otro orden, Peñalosa anunciaba la reapertura de la escuela infanti la La Senda, que reabrirá el 6 de julio para completar el curso 2019/2020, después de que ras el fin del estado de alarma, la Junta ha autorizado la apertura de escuelas infantiles de 0 a 3 años para el desarrollo de actividades presenciales, destacando la función de conciliación de la vida familiar y laboral junto a la propiamente educativa. También se ha abierto el plazo de inscripción para el curso 2020/2021, con 30 plazas disponibles para 32 solicitantes que deberán formalizar la inscripción definitiva entre el 6 y el 15 de julio.

El servicio de la guardería municipal está actualmente adjudicado por contrato que finaliza el 30 de octubre. Ana Peñalosa no ocultó su intención de “municipalizar” el servicio y que sea el ayuntamiento el que asuma íntegramente La Senda. No obstante “este año no daba tiempo para municipalizar, así que haremos un pliego de año a año para el momento que se pueda proceder a la municipalización”, explicaba.