El Colegio reconoce a los médicos que han estado en primera línea de la pandemia

El Teatro Juan Bravo acogió en la tarde del martes, jornada de los santos Cosme y Damián, el acto de entrega de los galardones al reconocimiento científico que pone en marcha la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia y que premia la labor investigativa de estos profesionales sanitarios, con distinciones a las mejores comunicaciones, artículo científico y proyecto de investigación.

El presidente del Colegio de Médicos, Graciliano Estrada, abría el acto recordando la labor llevada a cabo por toda la profesión médica durante el último año y medio, en el que se han vivido experiencias que nunca olvidarán, para concluir su intervención con un recuerdo a los médicos y sanitarios fallecidos por este coronavirus. Al respecto, el colegio quiso reconocer con un diploma la labor de facultativos que han tenido y tienen un papel especialmente relevante durante la pandemia. Son:

Premios a la investigación

Igualmente se procedió a los reconocimientos a los proyectos premiados. Así, el mejor proyecto de investigación, Premi Agustín Cañizo/Diputación de Segovia y dotado con 6.000€ fue para el trabajo: “Valor predictivo de respuesta patológica de Nectina-4 y linfocitos infiltrantes de tumor en pacientes con cáncer de mama triple negativo”, que firman María Isabel Gallegos Sancho, Ana Isabel Gómez Calvo, Pilar Ortega de la Obra y Lourdes García Sánchez. El jurado distinguió también al mejor artículo científico con el premio Dr. Antonio Tapia, y dotado con 1.000, al firmado por Rodrigo Martínez Prado, Carmen de Cáceres Velasco, Laura Marín Ventura y Pablo Bachiller Luque, de los Servicios de Medicina Interna y Farmacia Hospitalaria del Complejo Asistencial de Segovia, titulado “The effect of Tocilizumab on Cytokine relase syndrome in covid-19 patients”. Por último, las dos comunicaciones, galardonadas con 750 euros cada una, fueron:

el “Papel de la anti-trombina en un grupo de pacientes infectados con SARS-CoV-2 en el Hospital General de Segovia”, de Shally Marcelini Antonio, Concepción García Manso, Tomás Martín Casado Garcia, Ana Torres Tienza y los colaboradores del servicio de hematología del complejo asistencial de Segovia, así como “Combinación IECA/ARA II: ¿Es adecuado el uso de esta combinación?: Experiencia en nuestro centro”, firmada por Carmen Rita Martin Varas, María Astrid Rodríguez Gómez, Manuel Heras Benito, Leonardo Calle García y el equipo de colaboradores del servicio de nefrología del Complejo Asistencial de Segovia. El Premio José Ángel Gómez de Caso, al mejor programa de Cooperación ONG, que se lleva el 0,7% del presupuesto (1.600 €) recayó en el proyecto “Madres y recién nacidos bien cuidados“, de la asociación para la cooperación y el desarrollo Amigos de futuro vivo Un proyecto solicitado por Ana Isabel Gómez Calvo, que recogió la hermana Inés de Mercado (coordinadora del programa comunitario de educación integral ‘Futuro Vivo’ en la Republica Dominicana).

17 jubilaciones

Como es habitual y momento especialmente emotivo, recordatorio para los facultativos que se han jubilado. Son 17: Luis Ángel Alcalde Pérez, Ángel Betes Ruiz, Juan José Cañas Sanz, Teresa Casado Bernal, Bernardo Casanova Peña, Tomás Conde Macías, Carlos Cuenca Díaz, Jacinto Duarte García-Luis, María Isabel Esteban López, Francisco J. García de Santos, María Begoña Garzón Encinas, Fco. Javier González Sanzol, Carlos Labeaga Martínez, Tomasa Lobo Fresnillo, Ricardo Pérez Calero, María José Pinillos Beltrán y Mario Luis Varela Louro.