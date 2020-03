El Colegio de Médicos apela a la responsabilidad: ¡Quédate en casa!

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia, ante la evolución del COVID-19 en Castilla y León y principalmente en nuestra provincia- donde los casos han ido en aumento en los últimos días- hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para poder paliar la extensión de la enfermedad del coronavirus y evitar así un colapso del sistema sanitario.

A tenor del incremento de casos en España, y con la experiencia vivida en países europeos como Italia, apela a que “las personas sean conscientes de que hay que frenar la curva” del contagio del coronavirus. Algo que solo puede hacerse si las personas se alejan de focos de contagio y mantienen unas reglas de higiene que en estos momentos resultan “esenciales”, siguiendo las recomendaciones de las instituciones sanitarias.

Desde el Colegio de Médicos de Segovia valoramos positivamente las medidas que se están implantando en nuestra Comunidad y otros territorios por las diversas Administraciones para conseguir el control de la epidemia, ahora ya pandemia global de COVID-19. Es necesario profundizar en las medidas de distanciamiento social de una manera homogénea en el conjunto del Estado. Todas las CCAA pueden verse afectadas de manera intensa en las próximas semanas, por lo que instamos a una mayor coordinación entre las mismas bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad.

#Yomequedoencasa

El Colegio hace un llamamiento a los segovianos para que se queden en casa en los próximos días y eviten espacios públicos. Asimismo, recomiendan que no se debe ir a los centros de salud si no es imprescindible, ni acudir a los servicios de urgencias si los motivos no son de fuerza mayor. Y rogamos que no se contribuya a la extensión de bulos por las redes sociales.

En definitiva, el Colegio de Médicos espera que la responsabilidad de todos revierta en un beneficio colectivo y en un buen funcionamiento del sistema de salud público al igual que la sanidad privada. De forma paralela, agradece la labor constante y sin descanso que están desarrollando los profesionales médicos y sanitarios que están trabajando en un escenario nunca visto ni en la provincia, ni en España.

Por último, recuerda a la población que ante una sintomatología menor NO se deben utilizar los servicios de urgencias para evitar su colapso. Ante la sospecha de un posible contacto o sintomatología leve relacionada se deberán hacer las consultas en los teléfonos de información y atención habilitados en las Comunidades Autónomas 900 222 000.

Fuente: Comunicación Colegio Oficial de Médicos de Segovia