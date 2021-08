El campo segoviano se lanza en ayuda de los ganaderos abulenses afectados por el fuego

El grave incendio declarado este fin de semana en Ávila, el mayor en la historia de la comunidad autónoma, ha destruido más de 12.000 hectáreas, incluyendo fincas, edificios, naves y campos que, además de los destrozos materiales, amenazan en muchos casos la supervivencia de explotaciones ganaderas, en muchas de las cuales se ha perdido toda la reserva de alimento para los animales por culpa de las llamas.

En medio de la tragedia, la parte positiva está en la respuesta solidaria masiva de ganaderos y agricultores, en este caso de Segovia —aunque la ola solidaria se repite en muchas más provincias, también de Castilla la Mancha— que inmediatamente han ofrecido cargas de pienso, forraje y paja, además de transportarlos hasta las fincas donde sean necesarios.

Las redes sociales, primero, y la intervención de las organizaciones agrarias para coordinar los envíos con la Diputación provincial de Ávila han completado una cadena de distribución que esta semana llevará a Ávila un buen número de cargamentos solidarios.

El sistema ha tardado poco en establecerse: decenas de agricultores y ganaderos han ofrecido, gratis, cargamentos enteros de material para alimentar el ganado. Un transporte de este tipo varía entre los 12.000 y los 18.000 kilos, dependiendo del remolque que se use. Por otra parte, organizaciones como Asaja están sufragando el precio del transporte de sus socios —unos 300 euros de media por viaje— y coordinan los lugares concretos a los que llevar el envío y otros detalles logísticos, como la descarga, con la Diputación de Ávila. Los primeros envíos salen este miércoles, 18 de agosto.

“Ha habido una respuesta inmediata y muy importante desde el primer momento. Se demuestra la solidaridad de los agricultores y ganaderos segovianos”, ha señalado el secretario general de Asaja, Pablo Rincón que, sin cuantificarlo con exactitud, da cuenta de una gran oferta de “donaciones”, tanto que “no sé si vamos a poder llevar todo lo que se ha ofrecido”.

Según explicó, en el colectivo hay un pensamiento común: “Si a mi me ocurriera algo como los que les ha pasado a los abulenses me gustaría que me ayudaran”, unido a la circunstancia de que en la zona afectada por el fuego son muchas las explotaciones ganaderas, esencialmente vacunas, que “tendrían problemas para conseguir alimento para su ganado en poco tiempo. Se trata, al menos, de que un daño grandísimo que han sufrido se aminore un poquito”.

Recogida de material en la Lastrilla y Torrecaballeros

Por otra parte, los Ayuntamientos de la Lastrilla y de Torrecaballeros también trata de canalizar ayudas destinadas en este caso al trabajo a pie de incendio en la provincia vecina y ha abierto puntos de recogida de material de todo tipo que se encargará de distribuir Saemer-Protección Civil. Los productos podrán entregarse entre las 8.00 y las 15.00 horas en Torrecaballeros, mientras que el centro multiusos de la Lastrilla estará abierto para este fin entre las 18.00 y las 20.00 horas, también de este miércoles.

Estos Ayuntamientos han establecido una lista de 32 artículos necesarios en este momento que incluye alimentos y bebidas como zumo, agua, fiambre o pan duro, pero también otros muchos. Este es el listado completo: Lech e, zumos, garrafas de agua, pan duro, fiambre para bocadillos, mantas, suero, vías, vendas, gasas, remolques, transportines o jaulas, blastoestimulina, silvederma, comida para animales, peladoras, furacin, jabón de clorhexidina, vendas cohesivas, vendas de algodón, antibioterapia inyectable, antiinflamatorios, sistemas de goteo, esparadrapo, suturas, compresores, mosquitos, guantes, porta agujas, urbason, sedante y anestésico.