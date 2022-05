6 Comments

Organizado por la Asociación para la Investigación del Agua y el Medio Ambiente, el pasado 29 de abril se presentaban dos nuevos estudios sobre la salud hidrológica.

El ingeniero Juan Carlos Domingo abordaba la situación de los acuíferos de Segovia, donde, una situación que calificaba de razonable en cuanto a la cantidad, exceptuando el del Arenal, si bien este último afecta especialmente a Valladolid y Ávila. Los otros 8 acuíferos segovianos mantienen una situación razonable, con una bajada durante el estiaje pero que se recuperan con las lluvias. “Otra cosa es la calidad, donde sí se percibe el impacto del exceso de nitratos de origen antrópico”, explicaba. Los abonos tanto minerales como orgánicos (purín), responsables a su juicio de un empeoramiento de la calidad. “El agua subterránea tiene una capacidad regenerativa muy lenta”, advertía Domingo.

Claro que, como admitía el experto, “no hay un problema de cantidad porque no hay regadíos”. Es así, en Segovia, la única zona donde puede hablarse de un uso intensivo del agua para agricultura es el Carracillo, que si bien tiene la problemática general de el Arenal, su situación “está mucho más equilibrada gracias a las recargas artificiales del acuífero, incluso hay algunos que suben levemente”.

Repensar el embalse de Bernardos

La segunda ponencia venía firmada por el ingeniero de Caminos y profesor de la Universidad de Burgos Francisco Bueno Hernández, y vino a defender la necesidad de regular con pantanos si se quiere dar viabilidad a la agricultura. Para el ponente, no hay futuro en la agricultura de secano, él mismo hablaba con pesimismo de su experiencia la respecto. El cambio climático nos confronta con reducción de la lluvia, ciclos de sequía más severos, y más calor. La única alternativa, entendía, son los pantanos.

Recordó Bueno que la cuenca del Duero tiene una regulación muy pequeña, en concreto Segovia es la tercera provincia española con menos regulación de sus río y que las necesidades de la agricultura de regadío en la comunidad exceden en un 20% el agua embalsada. Cifraba Bueno en 4.300m2 la demanda de agua de riego, algo que supera en un 20% la actual capacidad de embalse.

Desde un punto de vista de pervivencia de la agricultura, por tanto, para el ponente no queda otra que construir embalses, y en su estudio Bueno defiende la necesidad de nuevos embalses en el Alto Duero, la recrecida de algunos de los existentes, entre ellos el de Linares del Arroyo, y replantear proyectos desestimados, como es el caso del embalse de Bernardos.

Pero ambos ponentes reconocen que no hay una tesitura social favorable a los embalses. No habiendo problemas de abastecimiento humano -y en el Castilla y León, con población a la baja, no la hay, no al menos de cantidad-, la demanda de agua queda en un segundo plano y muy lejos de las preocupaciones de los ciudadanos. La agricultura los necesita pero políticamente son “veneno”, caros e impopulares. No son buenos tiempos para los pantanos.