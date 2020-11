Desde hace ocho años, al llegar estas fechas, la presentación del calendario realizado “por y para” los niños y jóvenes” de ASIDOS, se ha convertido en una actividad consolidada y esperada de nuestra ciudad pero, en el 2020, como todo en nuestras vidas, ha visto su desarrollo alterado.

Este año, el calendario realizado a favor de la Asociación ASIDOS, que reúne a las personas con Síndrome de Down de Segovia y a sus familias, a causa de la covid19 ha sido diferente. La temática se ha centrado en el enorme Patrimonio de Segovia. El lugar en el que se han realizado las fotografías que ilustran el mismo, como siempre realizadas por la fotógrafa Mayte París, corresponden a uno de los más grandes ejemplos del Patrimonio que hemos heredado de nuestra historia, los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso y, el importante trabajo realizado, ha contado con la colaboración de Patrimonio Nacional, que ha incluido el calendario en su página web.

La Covid impedía que las fotografías se realizaran en estudio y era obligado utilizar exteriores. Los Jardines del Palacio de la Granja, previo permiso de Patrimonio Nacional, se convirtieron en un escenario único para este fin. El trabajo de campo se prolongó durante dos días y, durante este tiempo, los trabajadores de Patrimonio han ayudado al equipo en todo aquello que estaba a su alcance. Facilitaron la realización de fotografías y trasladaron en sus vehículos a nuestros “Grandes Modelos” de un lado a otro…

Recordando a Alicia

La pandemia, además de ser una terrible tragedia para todos, ha provocado un gran dolor en esta familia. El fallecimiento de Alicia… un ángel de Asidos que con su ausencia ha dejado a todos, incluido el calendario, un poco huérfanos.

Alicia es la imagen de la portada de esta nueva edición del calendario que ha sido realizada por José Luís López Saura, quien ha recuperado el dibujo de la serie con la que el pintor quiso reflejar la crudeza de los momentos más angustiosos del Covid-19, “Coronadibus”. En el dibujo se muestra a Alicia, con su inconfundible sonrisa, y una mariposa que se aleja volando… Ya en el interior, y a modo de homenaje, la foto final que recopilaba las 12 fotos del calendario este año ha sido sustituida por los posados de Alicia para anteriores ediciones de la iniciativa; un homenaje a Alicia y a todas las personas fallecidas a causa de la pandemia.

Y, frente a la tristeza de la ausencia, se encuentra la ilusión que produce el encuentro con nuevos amigos… El calendario de 2021 contará con la presencia de otro nuevo artista, Matías.

Este año es raro y diferente para todos y en todos los casos. Y, si ha sido diferente el trabajo, también va a ser distinta la distribución. No habrá presentación oficial, y bien que lo sienten los protagonistas, pero no podemos olvidar que la misión de la venta del calendario es conseguir fondos que permitan el mejor funcionamiento de la Asociación… y, a Asidos no les ayuda nadie… por lo que deben vender “cuantos más calendarios, mejor”. La Edición cuenta este año con 2000 ejemplares y se venderán en la propia Asociación Asidos, en la librería “Entre libros”, en Fotografía “Mayte París”, en Telepizza, en la Panadería de La Granja de San Ildefonso y en el Kiosko Manolín… Su precio, o la ayuda que prestamos a este fin, es de 4 euros.

Recuerden que este calendario es, desde hace 8 años que comenzó su historia, mucho más que una guía para saber el día en el que vivimos. Es la alegría e ilusión de un estupendo grupo de “Campeones” que vuelcan en cada imagen todo su esfuerzo… ¡Feliz 2021!