El alcalde de Sanchonuño insinúa trato discriminatorio de la Subdelegación a los alcaldes del PP

El alcalde de Sanchonuño, el popular Carlos Enrique Fuentes, ha insinuado la existencia de trato discriminatorio de la Subdelegación del Gobierno durante la crisis sanitaria a los ayuntamientos gobernados por el PP. Fuentes no ha recibido respuesta a sus peticiones de que la representación del Gobierno envíe mascarillas y ha constatado que les ocurre lo mismo a otros ayuntamientos “no socialistas”, mientras que las protecciones si han llegado a pueblos con alcalde del PSOE. “No me gustaría pensar que la Subdelegación realiza un trato discriminatorio por el color político de cada ayuntamiento”, advierte.

El alcalde de Sanchonuño, Carlos Enrique Fuentes, explica en una nota de prensa que desde que empezó la crisis por el coronavirus ha tratado de “poner todos los medios para proteger a nuestros vecinos (…) porque es nuestra obligación y nuestro deber como representantes de nuestros vecinos”.

En este sentido, subraya que para realizar esas tareas ha pedido ayuda a otras administraciones con “buena respuesta” por parte de todas ellas, aunque “mi sorpresa llega, cuando en conversaciones con otros alcaldes me explican que los Ayuntamientos de Navalmanzano y Cantimpalos han recibido 600 mascarillas quirúrgicas de la Subdelegación del Gobierno para repartir entre sus vecinos”, por lo que decide hacer una solicitud formal a la subdelegada, Lirio Martín, tratando de conseguir las mascarillas para sus vecinos.

“Pero mi sorpresa pronto se vuelve agria ya que tras enviar la solicitud a la Subdelegación del Gobierno la respuesta no llega, no me ofrecen mascarillas para mis vecinos, pero es que incluso no me contestan a la solicitud”, afirma Fuentes, que cuenta que ante el silencio de la administración decidió enviar una segunda solicitud una semana después.

Entra tanto, Fuentes se cerciora de que la alcaldesa de Carbonero el Mayor, la también procuradora, María Ángeles García, tampoco ha recibido respuestas a la misma solicitud y es en este punto en el que muestra su malestar en tono de advertencia: “No me gustaría pensar que la Subdelegación del Gobierno realiza un trato discriminatorio por el color político de cada ayuntamiento y sólo trabaja para los consistorios que tienen un equipo de gobierno del PSOE”, añade en su nota de denuncia.

“Prefiero pensar que mis dos solicitudes y la del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor se han perdido por el camino, porque de otra forma estaríamos en una situación nada agradable y complicada para todos los segovianos”, concluye su escrito el alcalde de Sanchonuño.