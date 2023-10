El alarmante incremento de los delitos de ciberseguridad

La Policía Nacional celebraba la festividad de los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, en evento que tradicionalmente sirve de amplificador del buen estado de la seguridad ciudadana en Segovia y alerta ante las tipologías delictivas en auge.

Segovia sigue siendo una demarcación con bajos índices de conflictividad, una de las plazas más seguras de España, aunque no esta en absoluto al margen del incremento de los delitos vinculados con la ciberseguridad. Estafas en la compra on line, usurpaciones de identidad y pirateos de tarjetas o medios de pago electrónicos así como difamaciones en redes sociales marcan el día a día en las comisarias. Delitos, especialmente los primeros, que desbordan los marcos nacionales dificultando el esclarecimiento de las denuncias. Es por eso que la policía llama a los ciudadanos a practicar la compra segura, evitar la compra en plataformas que no acrediten claramente quién vende y cómo, y ser especialmente cautos en el manejo de medios de pago.

116 víctimas por violencia machista

Otro frente son los casos de violencia de género. Prácticamente cada día se registran denuncias por este tipo de delitos. Se pide también a los ciudadanos que si observan cualquier situación que les alerte, avisen inmediatamente los cuerpos de seguridad y presenten denuncia. La Comisaría de Policía dispone de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que cuenta con personal y especializado para hacer frente a los casos de violencia de género y proteger a sus víctimas. Solo entre enero y septiembre de este año, 116 víctimas de violencia de género han sido atendidas por la UFAM, unidad que tiene asignada la protección de unas 80 mujeres en diferentes niveles de riesgo. Asimismo, el cuerpo sigue con la incorporación de mujeres, actualmente un 16% de los agentes que sirven en Segovia son mujeres.

en el acto institucional de celebración de Los Ángeles Custodios, han recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco un inspector, un oficial jefe del Equipo de Policía Judicial, un policía de la UFAM, cuatro policías de Seguridad Ciudadana y un policía de Secretaría General. También se ha entregado una mención honorífica a la Fundación Torreón de Lozoya.