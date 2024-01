En la provincia de Segovia, el 61,4% de los desplazamientos diarios al centro de trabajo o estudios se realiza en coche particular, según un análisis independiente publicado en la web de Informes Mecánicos. Estos datos, obtenidos a partir de los microdatos de la encuesta ECEPOV del Instituto Nacional de Estadística, también revelan que el 20,2% de los desplazamientos se realiza caminando, mientras que el 12% opta por el transporte público.

Sergio Arboledas, director general de Informes Mecánicos, señala que estas cifras reflejan la valoración positiva de la independencia que proporciona el coche particular en desplazamientos habituales, argumentando que no todos pueden caminar al trabajo y que la disponibilidad de una red de transporte público no siempre es tan desarrollada como en las grandes capitales.

Los hombres utilizan más el coche que las mujeres

En la provincia de Segovia, se observa una diferencia en los hábitos de desplazamiento diario entre hombres y mujeres. Según datos recopilados, el 64,5% de los desplazamientos cotidianos realizados por hombres se lleva a cabo en coche particular, mientras que en el caso de las segovianas, esta cifra es ligeramente inferior, alcanzando el 58%. Esta disparidad porcentual se traduce en que las mujeres muestran una mayor propensión a caminar (23,7%, en comparación con el 17,1% en hombres) o utilizar el transporte público (14,5%, frente al 9,8% en hombres) para llegar a sus lugares de trabajo o centros de estudios. Según señala Arboledas, director general de Informes Mecánicos, aunque las mujeres también utilizan el coche particular en gran medida, es innegable que una parte significativa de ellas prefiere optar por caminar o utilizar el transporte público en sus desplazamientos diarios.

Territorio Nacional

En España, el uso del coche particular para desplazarse al trabajo o estudios varía significativamente entre provincias. Lugo (71,9%), Las Palmas (70,9%), y Santa Cruz de Tenerife (70,4%) lideran en esta preferencia, destacando la dispersión poblacional en Lugo y la condición insular de las dos últimas. Por otro lado, Vizcaya (47,2%), Ceuta (47,9%), Zaragoza (48,8%), y Barcelona (48,8%) muestran los porcentajes más bajos de utilización del coche particular. En contraste, para los desplazamientos en transporte público, Vizcaya (27,5%), Madrid (24,8%), y Barcelona (23,9%) encabezan la lista, reflejando una infraestructura sólida en estas regiones. En el extremo opuesto, Soria (3%), Teruel (3,4%), y Melilla (3,4%) registran los menores índices en este aspecto.

Además, el estudio revela que la opción de caminar es popular en Zamora (31,6%), Ceuta (29,3%), y Soria (28,9%), mientras que la Comunidad de Madrid es la que menos utiliza este medio (9,1%). En cuanto al uso de la bicicleta, Álava (8,2%) encabeza la lista, seguida de Burgos (3,8%) y la Comunidad Foral de Navarra (3,5%). Por último, el coche compartido se destaca en Almería (2,6%), seguida por Murcia (1,8%), Córdoba (1,6%), y Huelva (1,6%), mientras que Soria, Salamanca, Segovia, Palencia y León apenas superan el 0,5% en la adopción de esta fórmula. Estas variaciones en los hábitos de desplazamiento resaltan la diversidad de preferencias y condiciones regionales en España.