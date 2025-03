Dura derrota ante el Ourense que deja a la Segoviana de colista (0-2)

Bien es verdad que la esperanza es lo último que se pierde, más si cabe en una apretada categoría donde dos victorias consecutivas pueden marcar la diferencia entre permanencia y descenso. Pero la enésima derrota de la Gimnástica Segoviana, que ha sumado un solo punto en lo que va de año y deja a los de Ramsés hundidos al final de la tabla, es doblemente dolorosa. No llega la reacción, la dinámica negativa parece irreversible y encima no hay suerte. Dos minutos trágicos, con goles en el 55 y el 58 permitieron al Ourense salir con un doble botín de La Albuera, los tres puntos y la prevalencia en caso de empate, agudizando la crisis de la Segoviana que no encuentra portería, hace tres domingos que no marca y solo recibe. En adelante ya solo quedan finales, la próxima, en Bilbao, ante los cachorros del Athletic.