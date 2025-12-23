Segovia reparte un cuarto premio (78477) y El Gordo (79432) riega de millones León

La Administración de Lotería número 2 de Segovia ha vendido una de las series del número 78.477, agraciado con uno de los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. El premio está dotado con 200.000 euros por serie, lo que supone 20.000 euros por décimo, tras haberse vendido en ventanilla los diez décimos del número premiado.

El sorteo de este año ha tenido como protagonista al número 79.432, agraciado con El Gordo, dotado con 400.000 euros por décimo, cuya mayor parte se ha repartido en localidades de León y Madrid, con especial incidencia en zonas gravemente afectadas por los incendios del pasado mes de agosto.

El segundo premio, con 125.000 euros al décimo, ha correspondido al número 70.048, vendido íntegramente en una administración de la calle Barquillo de Madrid, mientras que el tercer premio, dotado con 50.000 euros al décimo, ha recaído en el 90.693. Además del 78.477, el otro cuarto premio ha sido para el número 25.508, con 20.000 euros por décimo.

Los ocho quintos premios, con 6.000 euros al décimo, han correspondido a los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669, repartidos en distintos puntos del país. En conjunto, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha distribuido 2.772 millones de euros en premios.