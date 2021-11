Día del Voluntariado: “Donde no llegan las instituciones, ahí estamos nosotros”

Nélida Cano, presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Segovia

Son hombres y mujeres que deciden ofrecer su tiempo y capacidad para sacar de la miseria y el olvido a otros. Son gentes que llegan donde la administración no puede sufriendo las carencias que atacan a una parte, cada vez más importante, de la población. Los voluntarios son gente hecha de “una pasta” especial, de primera. Una pasta que les ayuda a renunciar a su tiempo y esfuerzo por el bien de otros. Son hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, con edades por encima de los 40 años, quienes no dudan en ofrecer su esfuerzo a los demás. Tampoco podemos olvidar la solidaridad de los jóvenes pues, a un grupo numeroso, durante el confinamiento, les llevó a facilitar la vida de quienes se vieron con una vida muy complicada por las circunstancias…y a otros, a quienes realizan todo tipo de funciones a favor de las organizaciones que todos tenemos en mente. Hoy, la presidenta de la Plataforma del Voluntariado en Segovia, Nélida Cano, nos habla del trabajo, a veces poco considerado, de estos hombres y mujeres.

Pregunta.— El 5 de diciembre se celebra el Día del Voluntariado pero antes, el día 1, en la Sala Julio Michel de la Antigua Cárcel de Segovia se celebrará una mesa redonda que, bajo el título “¿Por qué ser voluntaria/o?” intentará ofrecer las respuestas necesaria a las dudas sobre esta figura tan cercana y querida.

Respuesta.— Sí, se han organizado diferentes actos en relación al Día Internacional del Voluntariado, pero nosotros, a lo largo de esta semana, vamos a realizar una serie de actividades. En la mesa redonda del día 1 participará el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato Roca, la diputada del Servicio de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial de Segovia, Azucena Suárez; el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia, Andrés Torquemada y yo misma, como presidenta de la Plataforma del Voluntariado en Segovia, intentando ofrecer una idea precisa de la enorme importancia del voluntariado y su situación a día de hoy. Esta actividad se desarrollará en la Sala Julio Michel a las 18:30 con la participación de todas las ONG que se agrupan en la plataforma y los voluntarios y particulares que quieran acudir a este acto en el que, tras la Mesa Redonda, se realizará un Homenaje a los Voluntarios Segovianos, que son muchos y, como en todas partes, hacen que las ONG, en todas las situaciones, sigan funcionando. A veces no nos damos cuenta pero hasta en las ONG grandes como Cruz Roja, Cáritas o la Asociación Española Contra el Cáncer, todo es en base al voluntario. No nos paramos a pensar que apoyamos a una ONG o a otra pero, toda su actividad se hace con voluntarios.

Para el día 11 hemos organizado un concierto solidario con la Coral Artis en la Iglesia de Santo Tomás a las 20:00 horas y además, el 12 de diciembre, tendremos un campeonato de Golf Solidario pues, el dinero que recaude la Diputación en el campeonato que esta institución organiza habitualmente en Navidad, lo va a donar para la Plataforma. Además, se iluminarán el Teatro Juan Bravo y la Fuente o Rotonda del Voluntariado, la que se encuentra frente a la Iglesia de Santo Tomás, con el color rojo propio de la Plataforma, como ya se hizo el pasado año.

P.— Has comentado que en Segovia hay muchos voluntarios… ¿Hay datos sobre el número de personas que dedican parte de su tiempo a los demás?

R.— Es difícil conocer esa cifra, es una asignatura pendiente pero son muchos. Hay voluntarios de todas las edades pero, por poner un ejemplo, durante el confinamiento surgió un grupo de jóvenes universitarios, muy numeroso porque eran más de cien, que se dedicaban a ayudar a la gente. A quienes no podían salir para hacer la compra, para recoger unas medicinas en la Farmacia o para sacar al perro… Tareas cotidianas que, por su edad o por cualquier otro motivo, ellos no podían hacer. Estos chicos funcionaron fenomenal. Este grupo de chicos de la Universidad pensaron que podían hacer algo y se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y este con la Plataforma. El Ayuntamiento nos pidió que les acogiéramos para ver dónde se necesitaba su apoyo. Eran más de cien y estuvieron colaborando mucho tiempo.

P.— Independientemente de los casos como este ¿Qué tipo de Organizaciones Benéficas cuentan con un mayor número de voluntarios?

R.— Las que más voluntarios tienen… Cruz Roja tiene un potencial de voluntariado a nivel nacional impresionante porque, como ya he comentado, todas las ONG se nutren de voluntarios, estas también. Hay otras más pequeñitas que necesitan mucho apoyo, son ONG que cuentan con pocos voluntarios o solo uno… estas necesitan más apoyo y visibilidad porque en las grandes, en algunos casos, tienen algún contratado pero, la mayoría, son todos voluntarios, toda la directiva, desde el presidente al último colaborador, son todos voluntarios o voluntarias. Nosotros, en la Plataforma, estamos igual, soy la presidenta pero soy voluntaria, llevo 27 años haciendo esta función en diversas organizaciones y, desde hace seis años, estoy en la Plataforma. Todo lo que se saca adelante es a través del voluntariado. Donde no llegan las instituciones, porque no llegan, ahí estamos nosotros.

P.— ¿Se ha notado un antes y un después tras la pandemia? ¿La gente es más solidaria? ¿Se tiene más miedo?

R.— En pleno momento de la COVID, cuando estábamos cerrados y no se podía hacer nada, llamaba gente para ver donde podía hacer voluntariado y contestábamos que no se podía, que en esos momentos las organizaciones estaban cerradas. Ahora, desde marzo o abril, aunque en algunas ocasiones las actividades eran online, si se ha podido hacer cosas y empezó la gente a llamar para trabajar. No sé si estaremos al mismo nivel de 2019 pero seguramente estaremos muy cerca. Hay mucho interés en colaborar haciendo voluntariado.

P.— En este mundo lleno de necesidades ¿Hay algún sector que necesitaría un impulso especial? ¿Un sector que necesitaría una organización que llenara ese espacio?

R.— Hay mucha necesidad en todos los sectores y a todos los niveles. No sé cómo se encuentra la situación en el mundo del empleo, de los trabajos, la gente que se ha quedado en paro y la situación en la que quedan socialmente aunque creo que son los Servicios Sociales los que se ocupan. Por lo que veo y escucho, creo que sí ha aumentado el número de personas sin recursos. No hay más que escuchar a Rufo [Sanz], del Banco de Alimentos, que siempre dice lo mismo: “Hay más familias que antes en situación precaria”. Es necesario apoyar a las organizaciones que nos dedicamos a ayudar, dentro de la Plataforma somos 27 pero hay otras que están trabajando en Segovia y ayudan a personas necesitadas. Creo que hay muchas necesidades y estamos luchando por ello. No nos queda otra.

P.— Si alguien quiere hacer voluntariado, colaborar en alguna de las organizaciones benéficas que forman la Plataforma, o fuera de ella ¿Qué debe hacer?

R.— Creo que lo más fácil es que, a través de la Plataforma, se interesen e informen. Nosotros, en los locales del Ayuntamiento ubicados en la Avenida del Acueducto, les vamos a asesorar sobre el tipo de voluntariado que cada uno puede realizar, pues no todo el mundo está cualificado para realizar cualquier labor, y unos valemos para unas cosas y otros para otras. Aquí se les hace una ficha, se les informa y, cuando decidan dónde quieren colaborar, se les pone en contacto con la organización elegida. También nos hemos encontrado con quienes no han manifestado preferencias, solo quieren colaborar con alguna organización… Les informamos de que el voluntario, esté donde esté, debe exigir el Seguro del Voluntario tal como dice la Ley. No un Seguro de Responsabilidad Civil, como ocurre en muchas ocasiones. Es necesario tener un Seguro de Voluntario individual que cubra su actividad y que la organización en la que se integre les de formación sobre la labor que van a realizar. Cuando dejan de realizar esa labor, deben exigir un certificado que indique que ha realizado esa labor, en la organización que sea y en unas fechas determinadas… Ahora, a la hora de buscar un trabajo, ese tipo de actividades tienen una importancia especial.