Demasiada normalidad

El exceso de confianza puede ser un problema para recorrer el camino hacia la “normalidad”, advierten constantemente las autoridades sanitarias. Por eso, junto a la alegría que produce ver cómo la ciudad recupera, muy lentamente, su ritmo, un vistazo a las terrazas de los bares que ya han abierto sus puertas levanta cierta preocupación por la cercanía de los clientes, los rostros sin máscaras y cierta relajación más allá de las recomendaciones e incluso prohibiciones. Las terrazas abiertas ocupan sus zonas habituales a la espera de la resolución de los permisos de ampliación, dentro de diez días por lo menos.

La entrada de Segovia en la primera fase de la desescalada, este 25 de mayo, ha arrojado imágenes de una ciudad que poco a poco busca la normalidad con la salida de muchos de los ciudadanos a la calle, a trabajar la mayoría, pero otros muchos disfrutando de un “ocio” deseado y esperado, con el uso de las terrazas de los bares que han decidido retomar su actividad.

La nueva situación no parece bien entendida por todos. Aunque no son la mayoría, es frecuente encontrar en la calle a ciudadanos sin máscaras de protección y también los que no mantienen la distancia de seguridad en terrazas de bares con las mesas muy apretadas. Algunos bares han abierto incluso las ventanas, han puesto mesas altas para los clientes e incluso permitían el uso de los servicios, pese a que ninguna de las tres opciones está permitida. Además, pocos hosteleros cumplían la obligación de desinfectar y limpiar superficies de contacto, sillas y mesas tras los servicios

Los permisos de ampliación, al menos diez días

No todos los hosteleros han montado las terrazas. De hecho, la patronal del sector calcula que ha sido en torno al 15 por ciento de las existentes en la ciudad. Muchos de ellos permanecen a la espera de que el Ayuntamiento resuelva las más de 70 peticiones de ampliación del espacio de servicio que han llegado a la Concejalía.

Habrá que esperar porque el edil de Servicios, Miguel Merino calcula que sus técnicos necesitarán al menos diez días para tomar las decisiones “una a una” sobre las solicitudes.

Curiosamente, este lunes se contaban con los dedos de una mano las terrazas en servicio en el eje peatonal de la avenida del Acueducto, calle Real y la plaza Mayor, mientras que era más fácil encontrar ese servicio en otras zonas comerciales como José Zorrilla o el Paseo Nuevo, además de los barrios. No había aglomeraciones, quizá porque había exceso de mesas en muchos casos. En total, se han montado menos de 30 terrazas en la capital.

Mientras, el comercio local también trata de desperezarse tras diez semanas de parón obligado aunque la afluencia de clientes aún era muy discreta en el primer día de la Fase 1. Esa parece ser la tónica general en la reposición de servicios. La reapertura del cementerio municipal no ha causado aglomeraciones, pero sí un flujo constante de personas, según han explicado los empleados municipales.

Hay “trabajo” atrasado. Los enterramientos limitados durante la crisis han impedido muchas despedidas que ahora tratan de realizar familiares y amigos de los fallecidos ante las tumbas y nichos, explican esos empleados, convertidos en “organizadores” del trasiego en la puerta, donde el uso del hidroalcohol es obligado.

Mercado el jueves, la biblioteca en una semana

Más servicios que retoman la actividad: los mercados al aire libre, con el primero que se permitirá en la capital previsto para este jueves, en la plaza Mayor. En varias localidades de la provincia ya se han montado los puestos.

La actividad también comienza a recuperarse en los Juzgados, con más de la mitad de la plantilla ya incorporada a sus puestos y espacios públicos como la biblioteca se preparan para volver a dar servicio presencia de préstamo y consulta desde el 1 de junio, el mismo día en el que inicialmente se piense reponer la ORA desde el Ayuntamiento.