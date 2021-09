Los presidentes de las diputaciones de Castilla y León se reunieron el 13 de septiembre con el presidente y vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea en lo que parece una puesta de largo para amplificar la retirada de la reforma de la atención primaria, medida impopular donde las haya y que tanto desgaste amenaza con acarrear al PP en el mundo rural, tradicional feudo del partido.

A la salida, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, difundía unas declaraciones en las que reiteraba el firme compromiso de Mañueco y de Igea en “no cerrar ningún consultorio, no amortizar ninguna plaza y reabrir a la presencialidad” la atención primaria en el medio rural. “En cualquier caso, todo tiene que pasar por parar, en primer lugar, la estrategia que se estaba desarrollando en los territorios hasta este momento, todo ello fruto de la firme decisión del presidente Fernández Mañueco de no cerrar los consultorios, no amortizar plazas y recuperar la presencialidad”, declaraba De Vicente.

Mensaje, pues, de “máximas garantías” de que a partir de este martes, 14 de septiembre, en que la comunidad pasa a nivel 1, se va a recuperar la presencialidad en los consultorios rurales. No obstante, en la reunión se explicó que cualquier reforma futura del servicio “debe pasar por el consenso” y sentar en una mesa a todos los agentes implicadas. En otras palabras, el PP no está dispuesto a correr en solitario con el coste político de una reforma, que teóricamente nunca existió como tal pero “se para”, y que se condiciona ahora al consenso con la oposición y el sector sanitario.

¿Elecciones anticipadas?

Un anuncio que tiene también una clara derivada en anular la estrategia del PSOE de Castilla y León que desde hace meses ha puesto en el primer plano del debate político la reforma de los consultorios rurales, cuya principal valedora ha sido la consejera de Sanidad, Verónica Casado , y Francisco Igea, ambos de Ciudadanos. ¿Cómo queda ahora el pacto de Gobierno? Aparentemente sin fisuras, si bien en los últimos días menudean los rumores de un posible adelanto electoral en Castilla y León, habida cuenta que se cumple el plazo previsto para volver a presentar una moción de censura en las Cortes, después de la fracasada de Tudanca en marzo de 2021. En prevención ahora de una segunda moción, que esta vez sí podría pillar en minoría a Fernández Mañueco, la Cadena SER informaba de que se está estudiando en Valladolid un adelanto electoral.