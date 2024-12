Cupón de la ONCE por el 550 aniversario de Isabel de Castilla

El 550 aniversario de la proclamación de Isabel La Católica como reina de Castilla es el motivo del cupón de la ONCE del jueves, 12 de diciembre. Cinco millones de cupones difundirán este momento clave de la historia.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el delegado ONCE en CyL, Ismael Pérez, han sido los encargados de presentar este cupón en un acto que ha tenido lugar en la Casa de la Lectura de Segovia, y en el que han estado acompañados por la concejala de Turismo, May Escobar, la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Araceli de las Heras, y el director de ONCE en Segovia, Claudio Congosto. Con este acto la ONCE se suma a los diferentes actos que se celebrarán en Segovia para conmemorar esta importante fecha.

La proclamación de Isabel La Católica como reina de Castilla tuvo lugar el 13 de diciembre de 1474, basando su legitimidad en el Tratado de los Toros de Guisando. La princesa salió del Alcázar de Segovia para ser proclamada reina en la antigua Real Iglesia de San Miguel.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.