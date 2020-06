Cultura junta todos sus festivales y programa 500 conciertos

El Ayuntamiento de Segovia gastará 200.000 euros para programar medio millar de conciertos en dos meses, entre el 4 de julio y el 5 de septiembre, en una previsión que ha denominado “Segovia, un oasis de cultura” y que tendrá como protagonistas a los músicos segovianos, a los que se ha tratado de dar espacio en el reparto de actividad y cachés. El ciclo nace de la “fusión” de los festivales del Museg; Música diversa; Vete al Fresco y Folk Segovia.

El programa de Cultura tiene dos partes. Por un lado están las actuaciones musicales programadas en los jardines de los Zuloaga todos los sábados del estío. En este caso, todas las actuaciones son de pago con precio base de 10 euros aunque con descuentos para menores de 25 y mayores de 65, a 8 euros; y también para parados, que pagarán 3 euros. En cualquier caso, la recaudación se irá para Cruz Roja Española “con el objetivo de paliar los efectos de la covid 19 a través de la adquisición de productos perecederos en comercios locales”, justifica la Concejalía.

¿Qué se podrá ver en los jardines, el espacio elegido por su capacidad para controlar aforos y medidas de distanciamientos? Pues a artistas más que conocidos por los segovianos por habituales en la programación anual de Cultura. Elvira Sastre; La Mugaña y Free Folk; el Ensemble de la Sinfónica de Castilla y León (este a 3 euros la entrada); Macarena Rodríguez; la Let the children play Big Band; Freedonia; los líricos Cristina del Barrio y Miguel Borrallo con Puerto González al piano; Rebeca Jiménez; Sisters & Bro. Por supuesto, no falta Cuco y Luisa Pérez y la Banda del Búho, músicos de cabecera de este Ayuntamiento.

La segunda parte de este “oasis de cultura” consiste en actuaciones en 13 zonas de la ciudad en los que se autorizará unas 500 actuaciones de unos 70 músicos segovianos a los que Cultura quiere dar su parte en este atípico verano.

Son conciertos a celebrar entre las 21.00 y las 22.30 en mitad de la calle o en terrazas de todos los barrios donde se podrán escuchar ritmos y estilos de todo tipo, según se aseguró en la presentación, celebrada bajo un sol de justicia en los jardines llamados a albergar parte del “oasis de cultura” musical de este verano 2020, en el que, por cierto, los organizadores se empeñaron en remarcar en multitud de ocasiones el apoyo de Coca Cola y de la patronal de hostelería (Aihs).