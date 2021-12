7 Comments

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Segovia vuelve a estar en el ojo del huracán y por los mismos problemas que provocaron la caída de la anterior concejala del departamento: la fragmentación de contratos, en este caso los del “Rey Artabán” una figura introducida en la navidad de la capital en los dos últimos años por el Gobierno municipal. La oposición ya contempla personarse en el caso que ya está en el juzgado.

El turbio asunto se ha destapado después de que otro personaje de reparto en las cabalgatas tradicionales, el cartero real y príncipe, Aliatar, haya denunciado la contratación reiterada de Artabán “con un caché mucho más elevado que el resto del sector” para lo que Cultura habría formalizado sucesivos contratos menores en junio, octubre y diciembre en favor de las empresas “Artabán e hijos”, “Artabán Pérez” y “Nuevos personajes insulsos”, radicadas las tres en Andorra y operadas por testaferros tras los que se esconde la figura del propio Artabán, un hombre del que hasta ahora ha resultado totalmente imposible conocer su identidad real por la elaborada caracterización con la que se presenta en cada una de sus apariciones.

Aliatar, otrora figura imprescindible en las cabalgatas de los años setenta y ochenta, tuvo una reaparición en el cortejo en los primeros años de este siglo, ya en pleno declive para realizar después pequeños cameos en barrios como el del Cristo del Mercado, añade a su denuncia la vulneración de sus derechos de antigüedad en el puesto. “Ese Artabán o como se llame no tiene ni idea de lo que es salir de la Base Mixta en un Jeep “Willy” que andaba a trompicones o lo que es montar un caballo mal domado por los adoquines mojados de Segovia y encima siendo el primero de la cabalgata. Ese Artabán es un señoritingo enchufado que ni es rey ni es ná”, se quejó sin poder contener la rabia.

Un fichaje inesperado

La alcaldesa de Segovia sorprendió al mundo entero hace dos años cuando presentó al rey Artabán como estrella emergente en la historia de las cabalgatas segovianas. El nuevo rey venido de América se presentaba dispuesto a compartir protagonismo con los tres reyes tradicionales, aunque el cuarteto no funcionó —Melchor, Gaspar y Baltasar han criticado su falta de titulación porque no llegó a adorar al niño en Belén, algo así como el trabajo de fin de carrera para un rey mago — y Artabán ha vuelto este 2021 a la ciudad, esta vez para hacer gira en solitario y con bolos programados durante varios días de la Navidad y previos que inició con una espectacular performance, “Paseo por el mercadillo”, que llenó de emoción a cuantos niños había por allí ese día. Ahora, esos contratos pueden ser el detonante de un nuevo escándalo en el departamento que dirige desde hace sólo unos meses Alberto Espinar, que ha eludido hacer declaraciones sobre esta cuestión. “¿Salgo yo acaso en el vídeo del Ayuntamiento? Pues a mi no me pregunte” ha espetado al periodista cerrando de golpe la puerta de su despacho.

Desde el Gabinete de la alcaldesa se asegura que no hay constancia oficial de la admisión de la denuncia por el Juzgado y que, en cualquier caso, “si hay algo será un error de algún técnico”, zanjaron.