La portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero ha solicitado la revisión de los horarios de recogida de basuras en el Casco Histórico y evitar el paso de camiones por ciertas zonas “que en algunos horarios están especialmente concurridas”, explica la portavoz.

La edil de la formación naranja ha puesto como ejemplo una imagen vivida el último sábado de febrero con el paso de un camión del servicio de recogida de basuras a las 15.15 horas, momento en que decenas de personas recorrían la calle Real, pero que es la tónica general de todos los días a esas horas y sobre las 19.00 horas.

“Estas situaciones suponen un peligro real y un malestar tanto para los empleados del servicio como para los viandantes, segovianos y turistas, que no esperan que un camión vaya a aparecer en esos momentos”, ha señalado la edil liberal. “Los trabajadores de la limpieza no están cómodos porque no pueden controlar la situación con seguridad para la ciudadanía”, ha incidido.