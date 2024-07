Cs denuncia el “incumplimiento” de plazos en varios proyectos municipales

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, denuncia “el incumplimiento sistemático” en los plazos de ejecución de los principales proyectos de la ciudad, tales como la remodelación de la calle Blanca de Silos, “una obra envuelta en polémica desde sus inicios por no escuchar a los vecinos del barrio y, en definitiva, por no estar a pie de calle que es lo que debe hacer un equipo de gobierno”. Su finalización estaba prevista para comienzos de verano y “ya lleva un retraso de un mes”; al igual que las obras de renovación de los aseos de la Plaza Mayor, adjudicadas en el mes de mayo y cuyo comienzo estaba planteado para principios de junio, pero que, sin embargo, el propio Alcalde anunció ayer que los trabajos arrancarán este próximo lunes, “más de un mes y medio después de lo inicialmente previsto”. Ambos proyectos cuentan con financiación a cargo de los fondos Next Generation EU.

Lo mismo sucede con la reforma del Mercado Municipal de La Albuera, cuyas obras deberían estar finalizadas y justificadas el 31 de diciembre, según el compromiso explícito de la concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy aún está pendiente de adjudicar alguno de los lotes de la licitación de los trabajos. “Esto nos hace suponer que este año no veremos concluida la rehabilitación de este espacio, tan demandada por los comerciantes”, ha reconocido Otero, quien lamenta también el retraso en el inicio de las obras de la avenida Padre Claret, “ya que implica que el corte al tráfico de la vía coincidirá con el inicio del curso escolar y de nuevo se repetirán los tremendos atascos en la calle San Gabriel”.