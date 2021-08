Cs afea que el Gobierno local fíe el éxito de los remanentes a una prórroga de última hora

Argumentos calcados en la oposición municipal contra la gestión de los remanentes de tesorería que está realizando el Gobierno municipal y el más que probable incumplimiento de los plazos de ejecución de varias de las obras que se decidió sufragar con esas partidas económicas. Ciudadanos cree que la política de improvisación del Gobierno local es “temeraria” e insiste en el mensaje: los remanentes al final puede que no se traduzcan en en mejoras en las calles por incumplimiento de plazos y tampoco irán a ayudas a los sectores dañados por la crisis porque el Gobierno local optó por un arriesgado programa de obras.

Lo cierto es que los planes del Gobierno local ante esa situación no parecen pasar de la resignación y, según ha explicado esta semana el alcalde eventual, Jesús García, la esperanza de que el Gobierno acabe prorrogando la suspensión de las reglas fiscales y con ello los plazos y eso impida, en el último momento, el previsible fracaso de la gestión de los ahorros municipales.

Las declaraciones del socialista han escandalizado al viceportavoz de Cs, Davis García-Foj que considera que “es temerario depender de esta hipotética prórroga y, más aún, quitar importancia a no haber licitado, a cuatro meses de terminar el año, gran parte de las actuaciones previstas y señalar que no pasa nada si se hace en enero o febrero de 2022”. El liberal advierte que si esa prórroga no se produce “ni se cumplirán las inversiones que planteaba el equipo de gobierno ni se habrá apoyado a los negocios locales, a los autónomos y trabajadores de nuestra ciudad, en definitiva, a los segovianos”.

Además, ha señalado que propuestas como el carril bici, la renovación de la red de alcantarillado o las pasarelas sobre el río Eresma “ni están sobre la mesa, ni se las espera”.

García-Foj ha recordado que Cs presentó una enmienda al proyecto de destino de los ahorros municipales que “sí daba respuesta las necesidades de nuestra ciudad, basada en el apoyo a la actividad económica local a través de ayudas directas; la rehabilitación de los polígonos industriales; la movilidad sostenible; la accesibilidad integral y, por supuesto, la atención a social a los segovianos”, aunque “PSOE e IU tiraron de programa electoral y, en lugar de paquetes de ayudas directas, optaron por paquetes de ladrillo y cemento que ahora tienen problemas para conseguir”, ha lamentado.