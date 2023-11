Cruz Roja lanza una campaña de recogida de juguetes

Promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores es el objetivo del proyecto ‘El Juguete Educativo’ de Cruz Roja Juventud. Tras 31 años realizándose, el proyecto vuelve un año más a la acción con el lema ‘Sus derechos en juego’ y con el objetivo de atender a más de 57.000 niños y niñas en vulnerabilidad social, garantizado su derecho al juego y sensibilizando sobre la importancia del mismo.

Cruz Roja Juventud en Segovia espera dotar de juguetes este año a 400 niños y niñas, objetivo ligeramente mayor al de 2022, en el que la campaña alcanzó a 350 menores. “El proyecto va mucho más allá del reparto de juguetes, busca también dotar a las familias de herramientas para educar en valores y en el juego saludable, enmarcado en un sistema de trabajo real, que tiene muy presente que la infancia es la época más importante para el desarrollo integral de las personas.” señala Lucía Fernández, Técnica de CRJ en Segovia.

El principal punto de recogida en la capital será Carrefour Segovia los próximos días 15, 16y 17 de noviembre. Todas aquellas personas que quieran donar juguetes educativos pueden hacerlo igualmente en cualquiera de las Asambleas comarcales de la organización en Segovia (El Espinar, Riaza, Cantalejo, Nava de la Asunción o Cuéllar), así como en la sede principal de Cruz Roja en Segovia.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, ‘”las donaciones para la campaña pueden efectuarse durante todo el año por los canales habilitados por Cruz Roja Española, ya sea en la web, a través de un Bizum al 04048, en el teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social’. confirma Ana de Lucas, RSC de CRE Segovia.

¿Qué tipo de juguetes se pueden donar?

Se busca que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales… De esta manera, Cruz Roja genera un “almacén” con todos los productos y todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web de Cruz Roja Juventud.