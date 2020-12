7 Comments

La plataforma SOS Rural Ayllón, una de las más activas en la demanda de reapertura de consultorios rurales y contra la centralización de pruebas PCR en solo tres puntos en la provincia, denunciaba a través de un comunicado, el riesgo de contagio añadido que supone el, en su caso, haberse de desplazar hasta Cantalejo para realizar las pruebas, en este caso concreto a menores.

El 30 de noviembre y desde un call center de Zamora, se informaba a los padres de un curso del IES Sierra de Ayllón, mayores de 12 años y por tanto no sujetos a las cuarentenas cautelares por aulas, que debían trasladar a sus hijos urgentemente a Cantalejo para pasar los tests tras dar positivo un compañero de clase.

SRA ilustra con este caso el riesgo añadido del desplazamiento. “Tras la sorpresa inicial viene la necesidad de montar la logística necesaria para los traslados a Cantalejo, con el agravante de que hay alumnos y alumnas cuyos padres no pueden improvisar ese traslado y acaban montando más de uno (e incluso más de dos) con un mismo padre o madre no conviviente. A estas personas les esperaba un traslado de como mínimo 45 minutos de ida dentro de un espacio cerradísimo como es un coche, la cola de espera en Cantalejo, dentro de ese mismo vehículo por 10, 15, quizá 30 minutos más, más la vuelta a sus respectivas localidades de origen en las mismas condiciones”, explican.

Son dos horas, las más de la cuales encerrados en un coche y como se ve a veces con personas no convivientes, lo que a juicio de SRA avala la peligrosidad de concentrar las pruebas PCR en solo tres puntos de la provincia. También denuncian que de esta manera, al poner en contacto vecinos de zonas que evolucionan positivamente con otras que no tanto, se abre una puerta para el contagio entre zonas, así como la pérdida de trazabilidad que entrañan estas “expediciones” para los tests. “La PCR de Riaza, en Riaza, no en Cantalejo o Singapur”, concluy SOS Rural Ayllón.