Corredor Atlántico, la red y la conectividad 5G, las apuestas de Sanz Merino

El candidato número 3 del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Segovia, José Luis Sanz Merino, ha defendido este jueves en la capital segoviana la necesidad de reforzar las infraestructuras ferroviarias, eléctricas y digitales en la Comunidad, y ha reclamado al Gobierno central mayor implicación para “lograr la igualdad de oportunidades entre territorios”.

Acompañado por los diputados nacionales Pablo Pérez y María Cuesta, Sanz Merino ha subrayado que desde el PP “rechazamos una España hemipléjica a dos velocidades, bien sea en las infraestructuras del Corredor Atlántico o en las de transformación digital”.

El dirigente popular ha señalado que existen “carencias evidentes vinculadas al Corredor Atlántico”, aludiendo a la ausencia de “Plan Director de las inversiones” y de plazos concretos, frente a otras comunidades donde ya se han presentado. Según ha indicado, el desarrollo de este eje tendría un impacto estimado de 3.600 millones de euros en el PIB regional.

En el caso de Segovia, ha mencionado el Puerto Seco como uno de los proyectos vinculados a este corredor y ha apuntado también a la posible incorporación de la línea ferroviaria Madrid-Medina del Campo. Además, se ha referido al tren directo Madrid-Aranda-Burgos, destacando el compromiso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar su reapertura “sacando inicialmente la bateadora allí enterrada y abriendo la línea de manera convencional, adaptándola también al transporte de mercancías”.

Brecha digital y red eléctrica

Sanz Merino ha advertido también de la posición de Castilla y León en materia de conectividad. Según ha señalado, la Comunidad se sitúa en el penúltimo lugar en desarrollo del 5G y en el antepenúltimo en fibra óptica, lo que, en su opinión, exige “un esfuerzo importante del Gobierno de España para que la brecha digital entre territorios sea cada vez menor”.

En cuanto a las infraestructuras eléctricas, ha afirmado que “no puede seguir siendo Castilla y León un lugar de paso de la energía eléctrica, porque los proyectos de desarrollo industrial corren riesgo de no poder realizarse sin la potencia y el suministro adecuado”.

Por su parte, los diputados nacionales Pablo Pérez y María Cuesta han anunciado la presentación de tres Proposiciones No de Ley en el Congreso relacionadas con estas materias. Pérez ha citado datos de la Estrategia España Digital 2026 y ha señalado que, según cifras oficiales de junio de 2024, la cobertura 5G en Castilla y León alcanza el 86,86 %, frente al 95,76 % de la media nacional, situando a la Comunidad “como la última en este tipo de conectividad”.

María Cuesta, por su parte, ha incidido en el ámbito energético y ha asegurado que existen “más de 15.000 millones de euros en inversiones industriales bloqueadas en Castilla y León, vinculadas a más de 50 proyectos estratégicos que esperan electricidad para crear empleo”.

Las iniciativas serán debatidas en el pleno del Congreso, donde el Grupo Popular busca impulsar mejoras en materia ferroviaria, energética y de conectividad digital para la Comunidad.