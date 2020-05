Coronavirus: sin bajas pero a la cabeza de contagios confirmados

La buena noticia es que no hay noticia. Los principales parámetros siguen estabilizados. Cero muertos en el hospital de Segovia por sexto día consecutivo, y se mantiene el número de pacientes, 70 en el hospital, 6 en la UCI. En las residencias parecida pauta, sin bajas en las últimas horas, y dos fallecidos en la última semana.

Un parámetro cada día más importante es el de pacientes Covid19 confirmados al día. Hay que estar muy pendiente porque en buena medida marca las fases de desescalada. En Segovia se constata un decrecimiento en el número de nuevos contagiados por día pero lo cierto es que el goteo sigue, 19 más en las últimas horas, 3005 en el acumulado consignado por el hospital de Segovia de los que 797 ya están dados de alta. ¿De dónde salen los nuevos contagiados? No es fácil saberlo pero todo indica que, más que contagios habidos durante el confinamiento, son confirmaciones de positivos ya diagnosticados anteriormente por la atención primaria.

Confirmación por tests

La web reservorio de datos de la Junta de Castilla y León probablemente es la más transparente de las 17 autonomías, pero no da un dato clave, el número de personas sometidas a test. Da el de tests realizados, que es distinto, por cuanto un paciente puede ser objeto de varias pruebas y de diverso tipo a lo largo de la evolución del contagio. Así, de los 9.204 tests efectuados por PCR han dado positivo el 30%; el porcentaje baja en los tests rápidos, mucho más inseguros, de 4.331 solo 711, el 16%, han dado positivo. En conjunto los tests confirmatorios arrojan un 22% del total en la provincia de Segovia. Hace unas semanas superaba el 30%. Segovia es de largo, la provincia que presenta un peor ratio de tests positivos en toda Castilla y León, le sigue Salamanca con un 20% y Ávila y Soria con un 17%. Con casi 40.000 tests realizados (insistimos, número de pruebas efectuadas, no pacientes) Valladolid se mueve en torno al 12% de confirmaciones. Palencia es la provincia con más negativos, su tasa de contagios confirmados por pruebas no llega al 10%.