Confederación reclama a Segovia recortar un 40% sus concesiones de agua

Es una medida inasumible y el Ayuntamiento de Segovia avanza que alegará. Palazuelos y Segovia tienen un problema. Desde 2014 el abastecimiento de agua potable que llega de Rancho del Feo, que se nutre de Puente Alta, y que abastece a ambos municipios, está en una situación de alegalidad. La justicia tumbó el convenio entre ambos ayuntamientos y aunque en la práctica el convenio sigue vigente lo cierto es que jurídicamente está en un limbo. Algo que perjudica especialmente a Palazuelos (pues de esa agua dependen todos los núcleos al entorno de la CL-601), y en menor medida a Segovia, por la incertidumbre urbanística y jurídica que supone mantener en la “alegalidad” una de las principales vías de abastecimiento de agua de la ciudad.

Desde 2014 se viene trabajando en la legalización del convenio, para lo cual es indispensable la “bendición” de la Confederación Hidrográfica del Duero, pero el pasado mes de marzo la entidad se desmarcaba con dos condiciones díficiles de cumplir: por una parte que Segovia unifique sus derechos de abastecimiento sobre Ponton Alto y Puente Alta (actualmente, son dos concesiones administrativas distintas); por otra, y esta es la parte más difícil, que esta unificación redunde en un aminoración del 40% del volumen anual de agua disponible para la capital. La propuesta llegaba el pasado mes de marzo a los consistorios de Palazuelos y Segovia, el concejal capitalino de Obras, Servicios e Infraestructuras, Miguel Merino, anuncia que recurrirán. No es asumible.

Peligran futuros crecimientos urbanos

“Nosotros somos conscientes que los derechos de abastecimiento de agua de Segovia exceden tanto la realidad de agua disponible como las necesidades reales de la ciudad. Además nos conviene negociarlo a la baja pues ahora mismo estamos pagando un canon anual a Confederación por el uso de esa agua de 400.000€ anuales“, explica Merino, que insiste en matizar que se trata del volumen anual disponible, es decir, el límite total de agua al año que Segovia puede captar de ambos pantanos. Hay voluntad de redefinir las concesiones pero no al extremo de renunciar al 40% de esa agua. “Eso nos dejaría en una situación expuesta pues peligrarían crecimientos futuros. No es tanto que se prevean nuevas construcciones pero si mañana se necesita esa agua para una industria o para un polígono, pues nos dejaría en una situación muy difícil”, añade el concejal.

Dar solvencia jurídica a los abastecimientos de agua de Segovia y su alfoz es una asignatura pendiente del urbanismo local por los menos desde hace 20 años. En el último lustro la posición de la Confederación se ha endurecido. Su política es recuperar el máximo control posible sobre el agua y adaptar las concesiones a la realidad mirando con lupa cualquier paso en ese sentido. En este contexto se explican las “expropiaciones”, actualmente en fase de judicialización, de las concesiones históricas sobre las caceras, y también en las dificultades y lentitud burocrática con que se está tramitando la legalización de abastecimientos “nuevos” como el Rancho del Feo, que data de finales del siglo XX. No hay por parte del Estado el menor interés en modificar el statu-quo si no es a cambio de una drástica recuperación de derechos de abastecimiento ahora en manos de Segovia.

Agua de papel

El tema del agua es complejo. El lector no debe confundir las medidas de recorte de derechos de abastecimiento con una reducción de la cantidad de agua disponible. Son dos cosas diferentes. Una ciudad puede tener un gran concesión (como es el caso de Segovia) pero eso no te garantiza que en un año especialmente seco no haya penurias para cubrir las necesidades. El problema de las concesiones más tiene que ver con aspectos administrativos y urbanísticos. Actualmente, para autorizar un nuevo plan parcial, un crecimiento urbano de cierto calado, los ayuntamientos deben acreditar que disponen de recursos hídricos en base a sus concesiones. Y que estos sean legales. Aquí está el problema.