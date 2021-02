La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a H.H.M a 2 años y seis meses de prisión por un delito de lesiones y otros tres meses de prisión por otro de resistencia a la autoridad al encontrarle culpable de agredir con una navaja a un grupo de clientes durante un altercado en la terraza de una cafetería de la calle de Santo Tomás, en Segovia capital. Igualmente ha condenado a la pareja sentimental del anterior, A. M. de la C. a 3 meses por un delito leve de lesiones. Para el principal acusado la fiscalía pedía seis años de cárcel por un homicidio en grado de tentativa, extremo que no ha sido aceptado por el juez que rebaja el tipo delictivo a lesiones e imponiendo los dos años y medio de cárcel.

Los hechos juzgados se remontan al 19 de agosto de 2019, cuando H.H.M., de 41 años y nacionalidad marroquí, paseaba con su compañera A.M. por la calle Santo Tomás. A la altura del bar La flor de América, la pareja se topó con un conocido, que estaba sentado en la terraza tomando una consumición. Pareja y comensal tuvieron un intercambio de opiniones, y tras escupir al suelo este último a modo despectivo, H.H.M. le empujó lanzándolo contra otra mesa, en la que estaban otros 4 comensales, enzarzándose en un pelea en la que se vio inmersa, muy a su pesar, una de las componentes del otro grupo. Los compañeros de ésta salieron a defenderla y a intentar separar a los dos que se peleaban. Así lo hicieron y cuando ya todo parecía que se iba a limitar a un grotesco incidente sin importancia, H.H.M. se encaró con uno de los intervinientes diciéndole que le iba a matar y que “me he quedado con tu cara“, avanzando contra él esgrimiendo una navaja de 17 centímetros.

El condenado no se limitó a las amenazas y, efectivamente, se abalanzó navaja en ristre intentando clavársela al que había intermediado en la pelea, provocándole cortes de escasa consideración. Al tiempo, la mujer del agresor regresaba también a la terraza y procedía a lanzar vasos y tazas sobre el grupo, abalanzándose contra otra mujer propinando patadas y puñetazos.

La presencia de la policía hizo que los dos agresores abandonaran el lugar, no sin antes desprenderse H.H.M. de la navaja, dándose a la fuga hasta se alcanzado poco más abajo, en la calle Los Coches, donde los policías le dieron el alto conminándole a identificarse, a lo que se negó, manteniendo una actitud alterada ante la cual los agentes tuvieron que reducirlo echándolo al suelo para ponerle las esposas, mientras el agresor trataba de zafarse en todo momento. A consecuencia del lamentable suceso dos clientes de la terraza sufrieron lesiones leves, básicamente cortes por la navaja y contusiones, si bien se abstuvieron de solicitar indemnización.

A pesar de que no tenía antecedentes penales, H.H.M. fue ingresado en prisión preventiva por estos hechos, situación en la que permanece. La sentencia es susceptible de apelación ante el TSJCyL.