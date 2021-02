Concluye la vacunación en residencias con más de un 92% de residentes inmunizados

La gerencia sanitaria de Segovia concluía el 13 de febrero la vacunación en las residencias segovianas completando la inoculación en dos dosis (administradas con una secuencia de 21 días de separación) a 2.127 residentes, algo más del 92% de la población residente en Segovia. No constan residentes que se hayan negado a la vacuna (cabe recordar que es voluntaria) y los 165 no vacunados se corresponden con residentes en fase de desarrollo del covid19 o cuya situación sanitaria o debilidad del sistema inmunológico no aconsejaba la administración de la vacuna.

A todos ellos se les ha administrado la vacuna Pfizer, que garantiza en más de un 90% la inmunización frente al virus por un periodo de al menos 8 meses a partir de la semana de completado el ciclo. Esto abre la posibilidad de flexibilizar las rígidas medidas de aislamiento de los residentes, prácticamente sin ver a familiares desde el inicio de la epidemia.

En la provincia se ha completado el ciclo de vacunación para 4.631 personas, 925 del hospital y centros sanitarios, 1.495 trabajadores de residencias y 56 trabajadores esenciales como principales grupos. Deberá acometerse ahora la segunda fase de vacunación, a mayores de 80 años no residencializados y personal esencial.

Por lo demás, la evolución de la epidemia sigue a la baja. El hospital no registró fallecimientos en la jornada de ayer y el número de contagios se fue a “solo” 34 nuevos con 128 brotes activos, la cifra más baja.