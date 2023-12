Concierto de Año Nuevo a beneficio de Autismo Segovia

El miércoles 3 de enero a las ocho de la tarde, el Convento San Francisco (Academia de Artillería), acogerá un año más el ya tradicional Concierto de Año Nuevo de la Fundación Caja Rural, que este año será a beneficio de Autismo Segovia. Esta asociación sin ánimo de lucro lucha día a día para garantizar la mejor calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo TEA y sus familias.

“The Hockerties”, cuarteto de música vocal americana de los años 50, 60 y 70 liderado por Javier Arias, “Doctor Bogarde”, protagonizará la velada navideña. Bogarde, cantante y compositor leones con una trayectoria de más de treinta años en los escenarios, ofrecerá un espectáculo en el que rendirá homenaje a Frank Sinatra. “La Voz” (como se conoce mundialmente a Sinatra) y Javier Arias, comparten esa capacidad innata de emocionar y transmitir a través de sus canciones. El repertorio escogido ofrecerá temas navideños al más puro estilo de los “crooners” de los años sesenta, con otros temas clásicos de Frank Sinatra que se han convertido en “buque insignia”, como My Way o New York, New York.