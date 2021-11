La Consejería de Fomento de la Junta ha concedido, a título póstumo, la medalla de Oro al Mérito de la Policía Local a Luis Eduardo Izquierdo, el policía segoviano que formaba parte de la plantilla de la Policía Local de Valladolid cuando falleció en acto de servicio en un accidente de tráfico cuando se dirigía a prestar apoyo en un tiroteo que tenía lugar en el barrio pucelano de Pajarillos.

Las Medallas de oro al Mérito de la Policía Local de Castilla y León se entrega cada año a “policías locales que arriesgan su integridad física, más allá de sus funciones y para ensalzar las tareas en favor de la significación de los Cuerpos de la Policía Local”. Sin embargo, un año más, no habrá un sólo policía de la plantilla segoviana en el escenario durante la entrega de estas distinciones, que Fomento concede a partir de las propuestas de los mandos policiales. En el caso de Segovia, no parecen haber encontrado acciones de mérito desde 2016, cuando se dio esta medalla a los dos policías locales que intervinieron primero en el incendio de la calle Coca, en San Lorenzo. Siete bomberos que trabajaron en el mismo fuego recibieron la misma recompensa. Desde entonces no se ha mandado a Valladolid el nombre de ningún policía segoviano como propuesta para el premio.

Según se refleja en el Boletín de Castilla y León (Bocyl), además del policía de origen segoviano fallecido en Valladolid, recibirán la medalla de oro otros siete policías de Medina del Campo, Valladolid y Zamora y las plantillas al completo de hasta ocho localidades de toda la región.

Tampoco habrá policías de la plantilla segoviana entre los más de 30 distinguidos con la Medalla de Plata, pese a que su concesión se sustenta en acciones de ayuda ciudadana en forma de rescates, reanimación o sucesos similares, acciones que aparecen con frecuencia en los partes de actividad de la Policía Local de Segovia.