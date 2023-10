El veranillo de San Miguel pone fin a la época estival en Segovia, después de varias semanas con temperaturas cercanas a los 30º que han establecido récords en toda la provincia.

El agua ya ha hecho su aparición en la provincia durante la jornada del viernes, siendo demandada por el propio estado del campo y los embalses comarcales. Las épocas soleadas se alargan con el ya evidente cambio climático, y la frase recurrente que podríamos incluir en nuestro vocabulario próximamente podría ser “como agua de octubre”.

Hoy, Segovia experimentará un día caracterizado por cielos mayormente nublados con lluvias persistentes desde la madrugada hasta las 06:00 horas. No obstante, la nubosidad disminuirá gradualmente para dar paso a intervalos nubosos con precipitaciones leves hasta las 18:00 horas, y cielos mayormente despejados al caer la noche. Se pronostican lluvias débiles con aproximadamente 1 litro por metro cuadrado alrededor de la 01:00, seguidas de 2 litros alrededor de las 16:00. Durante todo el día, existe una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas descenderán de manera generalizada, con una máxima que rozará los 21°C y una mínima que no superará los 12°C.

Para el domingo, se espera un día nublado desde la madrugada hasta la mitad del día, con un aumento gradual de la nubosidad y la posibilidad de lluvias a partir de las 12:00. Las temperaturas serán similares a las del sábado, pero las mínimas experimentarán ligeras variaciones. Los vientos soplarán flojos desde el sur. La próxima semana no se prevén grandes cambios y la inestabilidad continuará, acompañada en gran medida de chubascos y ligeros descensos de la temperatura. The winter, is coming.