9 Comments

El primer día con la gasolina “rebajada” se ha saldado con importantes colas en las estaciones de servicio, especialmente en las low cost, por aquello de atender una demanda retenida durante los últimos días a la espera de la entrada en vigor de los nuevos precios, y también una gran incertidumbre entre los empresarios del sector por lo inédito de una medida que les traslada la financiación al Estado de la medida.

En lugar de apostar por una bajada de impuestos, que gravan el 50% del precio final de los carburantes de automoción, el Gobierno ha optado por devolver 20 céntimos el precio. Las gasolineras aplican el descuento al precio oficial, sobre 1.85€ el litro de diésel, pero se descuentan 20 céntimos que, posteriormente, Hacienda devuelve a la gasolinera.

“Hay problemas en las aplicaciones para conseguir el retorno del dinero, las distribuidoras han suspendido cotización, eso quiere decir que hoy no han servido producto. No hay información, todo está siendo bastante caótico”, se quejaba un gasolinero. César Buquerín, en cambio, señalaba la normalidad como nota predominante y el sector a la espera de ver cómo funcionará el sistema para retribuir a las gasolineros de los descuentos que, de momento, les ha tocado anticipar. Del mismo tenor en Andrés Ortega, presidente de la FES, que ayer participó en una reunión con la patronal provincial del sector, ASEPS. “Hay malestar e incertidumbre, pero de momento nuestros asociados no van a adoptar medidas”, señalaba al término de la reunión, y en referencia a cierres de postes o reducción de servicios a la espera de cómo funciona el sistema”, explicaba.

74 gasolineras adelantando dinero

En la provincia operan 74 estaciones de servicio de las que más de la mitad pertenecen a empresas familiares, cooperativas o pequeños grupos que operan a nivel local o regional. Repsol, con 18 puntos, es la referencia en cuanto a gasolineras “con bandera”, seguida de Shell y Cepsa, con 5 respectivamente. Así pues, se depende en gran medida de las pequeñas, con un nulo margen para soportar los “anticipos” de 20 céntimos de euros a que les obliga el Gobierno. “Nuestro margen es de entre 2 a 7 céntimos por litro, en consecuencia el descuento que nos obligan a practicar supone que estamos financiando la medida. Algunas, las grandes, tiene capacidad de crédito para soportarlo, pero el resto no”, explican los gasolineros “pequeños”.

“No está comprometida la recuperación”

La entrada en vigor del descuento coincide con la presencia en Segovia del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del ministerio de Asuntos Económicos, Gonzalo García Andrés, precisamente uno de los factotums de la política económica nacional, y que se reunía con agentes sociales y la FES para explicar las medidas que está adoptando el Gobierno para minimizar el impacto de la crisis de precios. Apuntó al incremento de la energía, agudizada por la invasión de Ucrania, como los principales factores si bien estimando que la situación “no compromete la recuperación económica; estamos creciendo a un 2% trimestral”, explicaba.