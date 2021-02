Ciudadanos reclama un pleno extraordinario para que Luquero rinda cuentas

El Grupo Municipal Ciudadanos solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario en el que quieren que la alcaldesa, Clara Luquero, dé cuenta de las actuaciones municipales desarrolladas a lo largo de 2020. La portavoz del Grupo, Noemí Otero, ha explicado que ha solicitado en diferentes ocasiones la inclusión en el orden del día de un pleno ordinario un punto para la ‘Dación de cuenta y debate de la gestión de gobierno municipal’ que siempre han resultado infructuosas por lo que “nos vemos obligados a pedir que se celebre un pleno extraordinario”, según defiende porque “Luquero ha olvidado que, como servidores públicos, estamos obligados a rendir cuentas, máxime en su situación cuando está demostrando que no ejecuta prácticamente nada de lo que anuncia”.

“La ciudadanía merece conocer qué ha ocurrido en la ciudad en 2020, especialmente cuando comprobamos que el Ayuntamiento no rinde cuentas ante el Consejo de Cuentas, no presenta una candidatura al proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra y las subvenciones que anuncia no se materializan”, ha sentenciado la portavoz de Cs.

Otero ha destacado que, “para evitar cualquier tipo de demagogia por parte de la alcaldesa, anunciamos que renunciaremos expresamente a las dietas derivadas de la asistencia a ese pleno extraordinario”.

La edil liberal ha solicitado el apoyo a la oposición del Ayuntamiento de Segovia, en aras a conseguir una dación de cuentas y debate en sesión plenaria para “poner sobre la mesa la realidad de la ciudad”. La convocatoria de un pleno extraordinario debe de ser solicitada por, al menos, la cuarta parte de los concejales de la Corporación —siete miembros con el redondeo al alza— por lo que la portavoz naranja necesitará el apoyo de al menos cuatro concejales ajenos a su grupo aunque se da por hecho que contará con la ayuda del Grupo municipal popular en esta petición. Si finalmente logra el apoyo necesario, la sesión extraordinaria deberá celebrarse entre cuatro y quince días después de su solicitud en el registro, según el reglamento municipal.