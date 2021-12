7 Comments

Las representantes de Ciudadanos en Segovia, Marta Sanz y Noemí Otero, han mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León de rechazar aplicar medidas cautelarísimas que impidan la apertura de la estación de Navacerrada y confiaron en que el tribunal mantenga la misma postura respecto a la solicitud de medidas cautelares y el propio conflicto judicial que enfrenta a la Junta y al Gobierno central en torno al mantenimiento o desmantelamiento de la estación deportiva.

Para la procuradora, Sanz, el conflicto entre las administraciones se enmarca en “un ataque directo del Gobierno de España a la Comunidad, a Segovia, su gente y su actividad económica”. En este sentido, la coordinadora de la formación naranja, Otero, destacaba la paradoja” de un ministerio que “combate el reto demográfico y, al mismo tiempo quiere acabar con una actividad económica esencial para esta zona de Segovia; Segovia Sur. Da la sensación de Sánchez quiere dejar Segovia como un solar”, señalaba, vinculando el cierre de Navacerrada con el desmantelamiento de la Base Mixta. “¿Qué va a ser lo próximo?”, se preguntaba Otero.

La borrasca aplaza la apertura de pistas

En cualquier caso desde Ciudadanos lanzaron también un llamamiento a la prudencia, pues aunque se han rechazado las medidas cautelarísimas (las que toma el juez sin oír a las partes) queda en pie la solicitud de cautelares, que podrían derivar en alguna resolución judicial en pocos días. “Habrá que esperar a la resolución final del TSJCyL pero desde C’s deseamos sean buenas noticias para los aficionados al esquí y a la montaña porque entonces serán buenas noticias para los segovianos”.

Unas declaraciones que se producen precisamente el día previsto para el arranque de la temporada en la estación invernal serrana. Sin embargo la esperada reapertura se ha visto un año más truncada, y esta vez no por el calentamiento global o la falta de nieve, como sostiene el ministerio, más bien por lo contrario. “Tenemos todo preparado para la apertura, pero el tiempo no nos acompaña. Ahora mismo tenemos una borrasca con fuertes vientos, y parece que no nos va a abandonar en unos días. Estad atentos a nuestras redes, ya que en cuanto podamos abrir, publicaremos una noticia con la fecha de apertura”, se leía en los perfiles de la empresa que explota las pistas.