La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, se ha sumado a las quejas por la organización de la Junta de Gobierno Local decidida para este mandato por el alcalde, José Mazarías. Otero lamenta que no se permita la presencia de concejales de la oposición en las reuniones de la Junta y también por no haber recibido respuesta a las once preguntas que ha formulado por escrito al organismo y otras relacionadas con el trabajo ordinario de los departamentos.

La propia Otero explica en una nota que el Gobierno municipal ha recordado que la Junta de Gobierno “no es un órgano de control” y ha instado a dirigir los “ruegos, preguntas y peticiones de información o aclaraciones” a las comisiones informativas que corresponda, subrayando que enviar preguntas a la Junta de Gobierno “no es el cauce adecuado“. La edil considera que tales decisiones tratan de limitar la capacidad fiscalizadora de la oposición.

La concejala liberal asegura que está amparada por el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, incluso para poder solicitar directamente la información a los empleados municipales, si bien, matiza que “por prudencia y respeto al equipo de Gobierno siempre hemos solicitado información y aclaraciones por escrito” lo que no la ha impedido calificar la falta de respuesta de la Alcaldía en este sentido como “un atropello a los derechos de los concejales”.

Mazarías ya explicó hace días que considera la Junta de Gobierno Local un organismo estrictamente de Gobierno —algo parecido a un Consejo de Ministros en la escala local— que sólo deben integrar, por tanto, los miembros de su equipo y aseguró que la información a los grupos está garantizada, ya que se les pasa información completa de todos los acuerdos que se toman, aunque los grupos de la oposición no están de acuerdo con la nueva disposición.