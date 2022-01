11 Comments

La portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Noemí Otero, ha dado por concluido el ciclo de gobiernos socialistas iniciado en 2003, que considera “agotados” y ha centrado sus críticas en la alcaldesa, Clara Luquero, de la que ha dicho que “ha terminado su era”.

Otero ha realizado estas declaraciones en el marco del balance de actividad municipal de 2021 en el que concluyó que el ejercicio pasado ha estado “perdido para los segovianos”. En este sentido hizo referencia a la baja ejecución del presupuesto de inversiones que, en el tercer trimestre, alcanzaba sólo el 14 por ciento de los 16 millones que aparecían en el presupuesto. “Si no se ejecuta el Presupuesto Municipal, no se utilizan los impuestos que nos cobran a todos los segovianos, entonces ¿por qué tenemos una presión fiscal tan absolutamente elevada? Es un sinsentido”, ha afirmado la portavoz que aprovechó para recordar que “aún no tenemos noticia alguna de los Presupuestos para este año”.

Conformismo

Además, la portavoz de Cs ha afeado la actitud “conformista y la desidia de los ediles de PSOE e Izquierda Unida para con el resultado de las obras que ejecutan en nuestra ciudad”. De hecho, achaca a la denuncia que formuló hace unos días sobre el bache aparecido en la última zona asfaltada de Padre Claret el parcheo que ha llevado a cabo el departamento de Obras en el lugar. También aseguró que las dependencias municipales están en estado de abandono, “llenas de goteras y desconchones”.

“Los plenos y las comisiones vacías de contenido dan cuenta de la falta de trabajo y de la ineficacia en la gestión de Luquero y su equipo”, ha criticado Otero y ha incidido en “el incumplimiento sistemático del Plan Anual Normativo, un documento que marca las normas que el propio ayuntamiento pone para el buen funcionamiento de la ciudad”.

Nueve de once mociones

La portavoz de la formación naranja, por el contrario, se ha mostrado satisfecha del trabajo de su grupo. En este sentido, ha valorado “que se hayan aprobado nueve de las once mociones presentadas, resta que el equipo de gobierno las lleve a efecto”, concluyó.