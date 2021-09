Cinco nuevos contagios en Segovia y recepción de vacunas a cuentagotas

La epidemia sigue sin dar su brazo a torcer, y para el 20 de septiembre la estadística marcaba cinco nuevos contagios y un nuevo ingresado en el hospital que pone en tres el total de atendidos en planta, a lo que hay que sumar otros dos en la UCI. No obstante, los indicadores siguen a la baja, con el número de brotes (de 27 respecto al viernes a 24) bajando y mejora general de los parámetros de seguimiento de la epidemia.

Respecto a los nuevos contagios estos proceden de personas no vacunadas y también de personas mayores con el sistema inmune débil, lo que refuerza la necesidad de seguir contando con stocks de vacunas para planificar ya la anunciada tercera dosis entre mayores y ciudadanos imnuno-deprimidos. Sin embargo, las noticias no son especialmente buena. Tras una semana en la que no hubo recepción de dosis, la Junta de Castilla y León consigna para la presente una remesa de 3.510 nuevas dosis para Segovia. Prácticamente cerrado el ciclo de segundas dosis (hay un 79% de la población vacunada con primera dosis y un 77% de ciclo completo), los nuevos stocks han de servir para seguir mejorando las ratios entre población hasta ahora refractaria a la vacuna, quienes no se pudieron vacunar en tiempo y forma por haber padecido covid en los meses previos, y sobre todo, afrontar la inoculación de terceras dosis.