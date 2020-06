Cierran el casco antiguo ‘por error’ y los comerciantes protestan apagando las luces

Las cambiantes decisiones del equipo de Gobierno municipal sobre el tráfico en el casco antiguo llegan a despistar hasta a su propio personal, en este caso a la Policía Local, que la tarde de este 11 de junio ha cerrado “por error” el tráfico al casco antiguo cuando en realidad no correspondía hacerlo. La medida ha enfadado a algunos comerciantes que han apagado la luz de sus escaparates como protesta.

En torno a las 16.00 horas de este 12 de junio la Policía Local colocaba las señales de prohibición bloqueando el acceso a la cuesta de San Juan que quedó de este modo cerrada durante toda la tarde, hasta las 21.00 horas aproximadamente, cuando se descubrió el error.

“El oficial de policía que estaba esta tarde volvía a trabajar tras varios días de libranza y ha colocado las señales porque no sabía que ya no cortamos el acceso a diario”, reconocía la concejala de Movilidad, Claudia de Santos, que remataba el razonamiento con extrema llaneza: “Tienen [los policías] exceso de información. Como hemos cambiado de opinión varias veces en los últimos días respecto a la circulación en esta parte de la ciudad, se ha producido el error”.

Lo que al parecer le faltaba al policía era precisamente información. Concretamente la referida al último cambio de criterio —el tercero en las últimas semanas— del Gobierno municipal sobre este asunto por el que, coincidiendo con el paso de Segovia a la fase 2, se decidió que los cortes de tráfico al recinto histórico dejarían de ser diarios y sólo se producirán los fines de semana.

La decisión se contó en rueda de prensa e incluso en los perfiles municipales en redes sociales pero ahora parece claro que no se cursaron las comunicaciones internas a los propios servicios municipales. El oficial de turno de la policía local no debió leer prensa en sus días de asueto y al reincorporarse a su trabajo sin encontrar instrucciones nuevas por los cauces oficiales, aplicó las rutinas que conocía de antes de marcharse y ordenó colocar las señales a las 16.00 horas. Conclusión: una tarde de cierre del recinto amurallado que no estaba prevista. Lluvia sobre suelo mojado. “Pedimos disculpas a los ciudadanos si esto ha generado algún problema”, quiso hacerse perdonar De Santos en declaraciones a acueducto2.com, en las que se mostró extrañada de que “en toda la tarde ningún ciudadano llamara para quejarse del cierre”.

Pero si hubo quien se molestó. Comerciantes de la calle Real, contrarios a la medida y preocupados por la repercusión de la crisis sobre sus negocios, no alcanzaban a comprender las motivaciones del nuevo corte. “He llamado a la Policía y me han dicho que había orden del jefe”, lamentaba Enrique Ruiz, propietario de un comercio de electricidad en la plaza del Corpus, a quien de nada sirvió tratar de hacer comprender a su interlocutor que ese corte no tenía que producirse esa tarde de jueves.

El enfado de los tenderos se tradujo en una nueva fórmula de protesta: Unos 15 establecimientos no encendieron las luces de sus escaparates tras concluir la jornada laboral mientras en algunos de ellos se colgaban carteles explicativos. “Este comercio apaga sus luces como protesta por los cortes de tráfico del centro ordenados por el equipo de Gobierno”, se leía en los mensajes.

Distintas intensidades de un cierre controvertido

La polémica en torno a la posibilidad de que el casco antiguo se cierre totalmente al tráfico, a excepción del de servicios y vecinal, se reavivó desde el Ayuntamiento el pasado 15 de mayo cuando, tras dos meses de confinamiento, se autorizó el paseo de los ciudadanos limitado en franjas horarias y el departamento de Movilidad decidió iniciar un nuevo experimento de peatonalización.

En menos de un mes se han sucedido diferentes grados de prohibición de circulación. Primero todos los días por la tarde y los fines de semana al completo, teóricamente para dejar espacio a los peatones en calles sin coches; después, cuando se vio que los peatones no tomaban aquellas calles, la justificación fue la de impedir que los conductores usaran el casco antiguo para transitar entre los dos lados de Segovia que separa el Acueducto. El pretexto resulta enrevesado: el tránsito por el casco desde Ezequiel González hasta la plaza Oriental no es posible al estar prohibido cualquier camino en ese sentido y la ruta inversa obliga a recorrer, al menos, 2,5 kilómetros de subidas y bajadas sin líneas rectas por las angostas calles de la ciudad medieval. Finalmente, desde el 8 de junio se decidió que no habría cortes a diario y sí los fines de semana, aunque quizá lo precipitado de la decisión hizo que se olvidara comunicarlo formalmente a los policías que tienen la misión de poner y quitar las señales además de hacer cumplir la limitación.

En este debate, la Federación Empresarial Segoviana (Fes) y la mayoría de los comerciantes han expresado reiteradamente su oposición a cualquier reducción de la circulación en su ámbito de trabajo en la creencia de que la expulsión de los coches equivale también a la fuga de los clientes de sus negocios.