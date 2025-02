Casi 95.000€ para restaurar varios pilares del Acueducto

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado en rueda de prensa la aprobación del contrato para la organización y redacción del proyecto de restauración de varios pilares del Acueducto. En concreto, se actuará sobre los pilares del 0 al 6 del Acueducto, en el entorno de la plaza Díaz Sanz, así como en las pilas 69 y 70, con una inversión de 94.824 euros.

Mazarías recordó que el Ministerio concedió al Ayuntamiento una subvención directa de 100.000 euros en septiembre de 2024 para la conservación del monumento. No obstante, explicó que meses antes se vieron obligados a devolver 82.563 euros de la subvención de 2023 al no disponer de tiempo suficiente para redactar y ejecutar el proyecto. “Si se acuerdan, en aquellas fechas se lo contamos, no hubo respuesta a la prórroga que solicitamos“, lamentó.

Pese a esa devolución, el Ayuntamiento aprovechó los fondos restantes para elaborar una memoria técnica que ha servido de base para optar a la nueva convocatoria de ayudas. “Esa memoria es la que hemos utilizado para presentar ahora a la siguiente convocatoria, en la que se nos ha concedido la ayuda de nuevo y que servirá de base para la redacción del proyecto”, explicó el alcalde.