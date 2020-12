Carrascalejo, las obras que no llegan

2020 parecía ser el año de despegue de los planes parciales pendientes concluir en Carrascalejo (Palazuelos de Eresma). Hablamos de un potencial de viviendas para 2.000 personas, configurando un polígono residencial solo comparable a Nueva Segovia en sus tiempos, en definitiva, la principal bolsa de suelo del alfoz de Segovia de cuyo desarrollo dependen en buena medida el sector de la construcción local.

Son los planes parciales de Carrascalejo Resto y, el más grande, Carrascalejo 1. El primero, son sobre 300 viviendas, de las que ya se han construido dos terceras partes. La urbanización debía haber sido recepcionada hace años por el Ayuntamiento de Palazuelos. Tras múltiples tiras y aflojas, en enero de 2020 se llegaba a un acuerdo e Iberaval se comprometía a rematar los trabajos pendientes.

En todo desarrollo urbano el promotor presenta ante el ayuntamiento un aval que recupera una vez desde el municipio se da el OK a lo realizado, en caso contrario las obras las ejecuta el consistorio con cargo al aval. “Se acordó que fuera la empresa avaladora, Iberaval, la que directamente se encargara de completar los trabajos”, explica el alcalde, Jesús Nieto.

Al principio las cosas fueron bien. Se arreglaron los problemas de conexión de conducciones y hasta se realizó las pistas polideportivas David Llorente, inauguradas en agosto. Desde entonces nada. “Principalmente se está pendiente la sustitución de todas la farolas, pues las que se instalaron no están homologadas en Europa, y retoques menores en el pavimento”, explica Nieto.

Es un proyecto complejo. Las más de 150 farolas de esta parte de Carrascalejo son una verdadera chapuza. Presentan problemas de sustentación y no cumplen la normativa de seguridad. “Hay que presentar un proyecto y cambiarlas todas, es un dineral”, explica el concejal de la oposición Bene Rodao, de Podemos. En este punto en el que se ha encallado la recepción de la urbanización algo que para Rodao solo es explicable por “déficits de gestión. Estamos convencidos de que si hay tanto retraso es porque el alcalde no se lo está tomando con el interés necesario, pues que una empresa como Iberaval se retrase en esto no es muy creíble”.

1 millón para terminar Carrascalejo 1

También retrasado va el proceso de asfaltado y remate de urbanización de Carrascalejo 1. Ahí van hasta 400 viviendas en pareados y otras 200 en bloques. Escarmentado por los pleitos que suscitaron en el pasado los remates de los nuevos desarrollos, desde Palazuelos se ciñen a una estricta política de no conceder licencias de obras hasta que se concluyan las obras.

Es un plan parcial muy grande que se vio de lleno afectado por la crisis. No todos los socios de la Junta de compensación, los que aportaban suelo, estaban en igual situación. No había mercado para las parcelas y los gastos de urbanización aumentaban en tiempos en que las perspectivas del sector inmobiliario eran nulas. Ha habido problemas de morosidad y conflictos entre los junteros. Superada la crisis las cosas empezaron a cambiar, ya hay demanda, como lo prueba que este 2020 ha entrado en la Junta, una grande del sector, Construmad, que ha comprado parcelas hasta hacerse con el 10% del suelo del sector.

A fecha de hoy quedan un millón de euros en obras. Básicamente asfaltado, alumbrado y conexión de acometidas al sistema general. En los días previos al estallido del covid19 se adjudicaron los trabajos a Viales Padesilma, por aproximadamente un millón de euros. Sin embargo, la epidemia y los retrasos han hecho que no sea hasta hace un par de semanas que empezaran los trabajos con el inicio de las obras de conexión de las canalizaciones a los sistemas generales, según explican responsables de la junta.

Farolas en mal estado en Carrascalejo.