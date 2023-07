Campaña electoral: el “otro” no tiene nombre

La campaña avanza en su segunda semana con la cadencia planteada por los partidos mayoritarios que repiten a diario la plantilla de desgranar la postura de cada formación sobre alguno de los “grandes temas” con el argumentario llegado desde Madrid bien aprendido. En el caso de los populares, la fórmula pasa por lanzar sus propuestas programáticas para acabar el discurso con una andanada sin ánimo de hacer prisioneros contra la política aplicada por el PSOE sobre los mismos asuntos. Los socialistas argumentan justo al revés exponiendo primero los que consideran puntos fuertes aplicados por el Gobierno de Sánchez con propuestas a mayores de ampliación y mejora para todos ellos en un eventual nuevo mandato, para acabar estableciendo comparaciones nada favorables al Gobierno de la Junta o alertar del “retroceso seguro” que llegaría de la mano de un Gobierno del PP, sin olvidar declararlo inevitablemente unido a “la ultraderecha”. Sumar ha optado por una plantilla similar a la socialista este 17 de julio, aunque estas apariciones son intermitentes y sin continuidad en el caso de la coalición.

Hay un hecho distintivo en esta campaña. No hay interacción entre los candidatos por la provincia. José Luis Aceves no responde nunca directamente a Pablo Pérez ni al revés (los dos van a ser diputados, con toda seguridad); Paloma Sanz y Lirio Martín (las dos van a ser senadoras) no se hacen referencias personales en sus declaraciones y, por supuesto, no entra en este juego ningún otro miembro de las candidaturas. A modo de representantes en el territorio, Feijóo y Sánchez; el PP y el PSOE, son los únicos nombres que se invocan por parte de los aspirantes, unidades de un todo. Lo de bajar al terreno y confrontar la política nacional aplicada a la provincia no entra en esta campaña.

Los candidatos socialistas han centrado este lunes sus esfuerzos de campaña en el sector de la Agricultura y la Ganadería desgranando un listado de ayudas y medidas aplicadas en el sector para paliar los efectos de la pandemia, de la invasión rusa a Ucrania —ambas salen cada día, da igual el tema elegido— y hasta de la sequía para la que “se ha iniciado a primeros de julio el procedimiento para pagar 712,7 millones en ayudas extraordinarias”. La gestión de la PAC o las ayudas europeas del plan de Recuperación, Transformación y Resilencia entran en el bonus para los socialistas, que prometen apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres; ayudas para renovar maquinaria; el fomento de la eficiencia energética en el campo y facilidades para la financiación. “Frente a otras opciones políticas que basan su apoyo a nuestros agricultores y ganaderos en eslóganes vacíos de contenido, el PSOE ha demostrado que es el partido que mejor defiende los intereses de nuestro medio rural, de quienes viven y trabajan en nuestros pueblos sacando adelante sus explotaciones y generando empleo y riqueza”, han afirmado los candidatos.

Los candidatos populares, por su parte, estaban pendientes este lunes de la política de vivienda y el transporte con un mensaje contundente de entrada: “derogaremos la ley de vivienda que ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”, a la vez que proponen un Pacto de Estado con la participación de Comunidades Autónomas y entidades locales. Los menores de 35 años se beneficiarían del programa de avales para garantizar créditos por el 95 por ciento del valor total de las viviendas, mientras que aseguran que ampliarán el parque de vivienda pública en alquiler “asequible”. En materia de transporte, los populares prometen infraestructuras conectadas tecnología 5G en vías de alta capacidad, más puntos de recarga, el impulso de los corredores ferroviarios del Mediterráneo, el Atlántico y el Central y la modernización de todas las infraestructuras ferroviarias y un plan de choque en la movilidad de cercanías.

Sumar se ha asomado a la actividad electoral del día centrándose en la Sanidad con propuestas como la de regular por ley las listas de espera y sus tiempos máximos de forma que “se dediquen los recursos necesarios en la sanidad pública para cortar de raíz estas listas de espera inasumibles”, resumían los aspirantes a parlamentarios, Julieta Alba y César Martín de Bernardo, que también incluyen en sus propuestas electorales la ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública en aspectos como la salud bucodental, óptica o fisioterapia.