Bayón apunta al teletrabajo como una oportunidad para Segovia

Desde Navidad que no se veía por estos pagos al secretario general del PSOE de Segovia capital, José Bayón, desde 2019, flamante CEO de la Empresa Nacional de Innovación, dependiente del ministerio de Industria y Turismo. Al menos no en tareas de prensa. No es cuestión de complicarse la vida de modo que para el retorno, el que fuera teniente alcalde y baza renovadora del PSOE capitalino optó por el siempre agradecido tema del “balance de doce meses de gobierno municipal”, que como no podía ser otra manera es un balance “muy positivo”. Para vestir la cuestión, Bayón presentaba un tríptico editado por los socialistas con una veintena de proyectos presentes o futuros. No se olvidó de dar cera a la oposición, acusándoles de practicar una política “de cartón piedra, donde se pretende dar apariencia, pero donde no hay ninguna solidez en los planteamientos”, dijo.

Que (covid aparte) Segovia va bien se evidencia, según Bayón, en los esperanzadores datos de crecimiento demográfico. “Segovia está en el corazón de la España vaciada pero crece”, dijo, y puso como ejemplos la implantación de Drylock o el compromiso de Indra de estrenar el Cide del CAT. Ahora bien “en ninguna parte he visto milagros, la diversificación precisa tiempos y ya no son tiempos de que llega una fábrica y pone mil empleos. Es la sociedad civil, la economía local la que crea el ecosistema para el crecimiento”, sostuvo. A veces con el apoyo a proyectos desde el ministerio. “De alguna manera podemos participar en proyectos de de dinamización, pero ninguna ciudad le llega nada gratis”, dijo, en el sentido de que el progreso hay que currárselo desde dentro.

Apostando, por ejemplo, por la digitalización, la sostenibilidad, los emprendedores. En este sentido Bayón recalcó las oportunidades de Segovia suscitadas con el teletrabajo. “La pandemia no va a cambiar tanto nuestro sociedad pero sí acelerará procesos de tranformación como la digitalización. Un ejemplo de ello es el teletrabajo”, poniéndose él mismo como ejemplo de persona que trabaja en Madrid pero que, virus y conexión mediante, lleva un mes haciéndolo desde Segovia. “La crisis acelera la transformación digital y Segovia debe aprovecharlo”, para lo cual apostó por poner en valor las buenas infraestructuras de comunicación, la centralidad, calidad de vida…

Remanentes, acuerdo muy positivo

Además de defender los logros de Luquero y su equipo de concejales, a los que agradeció el intenso trabajo desarrollado durante los meses de emergencia sanitaria, la comparecencia de Bayón perseguía también amplificar el argumentario socialista relativo a la controvertida puesta al servicio de Hacienda de los remanentes municipales.

Por la ley Montoro, estos remanentes solo pueden utilizarse para enjugar deuda o unas inversiones muy concretas (basadas en mejoras de servicios esenciales como agua, saneamiento, residuos). Hasta la ley de estabilización, la alegría presupuestaria llevaba a muchos ayuntamientos a financiarse de un año para otro con inversiones no ejecutadas o partidas de gastos no agotadas. La ley vino a paralizar este modus operandi, de un año para otro ya no valía financiar presupuestos con lo no ejecutado de años anteriores lo que obligaba a un ejercicio de disciplina fiscal que, a la postre, puso en poco tiempo en números negros a los consistorios. También ha generado un efecto contable, y es la acumulación de cantidades sustanciales de dinero que se han ido acumulando como “remanentes”.

Era un clamor de la admimistración local poder echar mano a estos “ahorros”, 20.000M€, para aliviar la situación generada por el covid19. ¿Qué ha pasado? Que Haciendo ha resuelto, con el apoyo de la FEMP (y la radical oposición del PP), quedarse esos remanentes a título de préstamo a 10 años. Eso ha de permitir a Sánchez maquillar parcialmente las cuentas de un ejercicio llamado al desastre. A cambio, el Gobierno ofrece disponer de 5.000M€ a las administraciones locales. Es decir, Si Segovia acumula 3M€, podrá captar 1 para este ejercicio, el resto se le devolverá anualmente hasta 2032.

Como más vale pájaro en mano, para Bayón todo son ventajas y el cumplimiento de “una histórica administración de las administraciones locales”. Bueno, es una forma de verlo.