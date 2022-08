6 Comments

No conozco nadie más desgraciado que el vendedor de aires acondicionados de Segovia (bueno, el de Ávila tal vez). El único tipo que conozco que estaba contento con el cambio climático; tras años misérrimos, por fin veía el día de colocar la mercancía. Y en esto va el Gobierno y pone el tope en 27 grados.

La cosa es que Sánchez ya tiene su ley del termostato en un buen día para el Gobierno, que en la misma tacada aprobaba también otra medida estrella: la del “no es no“. Ambas me parecen leyes bienintencionadas aunque un tanto al límite. La segunda supongo que persigue regular mejor las violaciones a borrachas, con perdón de la expresión, algo excesivamente frecuente y a lo que hay que poner coto. Una buena manera parece equiparar con la agresión sexual el abuso hacia una persona que no está en condiciones de dar su consentimiento. Parece lo correcto, si bien complicado de aplicar.

Salvo el detalle anterior, también hay que decir que son leyes más simbólicas que otra cosa. No nos sacan de pobres ni suponen reformas. Tan simbólico como el dejar de llevar corbata, que tampoco es que se llevara tanto; últimamente yo solo la veo ya en cuellos de políticos. Puesto a ahorrar luz se me ocurre que mejor hubiera sido prohibir el planchado. ¿Qué necesidad hay de llevar bien marcadita la raya del pantalón a lo Andrés Torquemada? A mí siempre me ha dado un poco de repelús esto de la raya del pantalón. Se me antoja propio de tipo maniaco compulsivo. ¡Se empieza con la raya de los pantalones y se termina descuartizando gente en el sótano!

Aunque igual el problema es mío porque odio todo lo que sea planchado. Desde mi punto de vista pase que uno tenga que planchar la camisa de las bodas, para eso están las tintorerías, pero es que sé de gente que plancha calcetines, bragas, pijamas… Enfermos de las dos dimensiones y encima ¡insolidarios!… Todos sudando la gota gorda para ahorrar gas ruso y tenemos que lidiar con el que desfila tan campante marcando la raya de los pantalones. Pido desde aquí que a/se prohíba el planchado, b/multas gordísimas para los de la raya del pantalón.

En fin. Tiempos guarros y difíciles, y que solo sea el termostato lo que tengamos que restringir. Porque si se dan cuenta estas leyes son bastante invasivas de la libertad personal. ¿Qué pasa con la gente que lleva el pelo largo y gasta en secadores? ¿O el que lava la ropa -con la sequía que hay- por despintarse un par de manchurrones de nada?¿O el que tira de la cadena del váter -10 litros de agua potable, cosa de 10 pavos en Bezoya- para evacuar los pipís? Cabe pensar que si la luz no baja con este primer paquete de medidas el Estado terminará incidiendo también en estas insolidarias conductas del planchado y los pipís para terminar imponiendo el guarrismo por imperativo legal, el mono caqui y el rapado al 2, como en la mili, que es de largo lo más sostenible energéticamente.

Ir con un buen manchurrón será un noble acto de patriotismo. Que es a dónde quiero ir a parar, mamá, tantos años dando el coñazo ¿y ahora qué? ¿Eh?¿Quién llevaba razón, mamá? A ti te lo digo… No te escondas, no, María Antonia. Tu hijo no era ningún guarro, sino un adelantado a su tiempo, un visionario, un patriota planetario….