10 meses después de las Generales, Segovia vuelve a estar en campaña con las elecciones al Parlamento Europeo, la hermana pequeña de los comicios, en cuanto a interés mediático y ciudadano, pero la más importante en cuanto a condicionar las políticas europeas que, después de todo, rigen nuestra vida. Son 61 escaños en juego, dos más que en las últimas europeas y que convierten a España en el cuarto país con más representación, detrás de Alemania (96), Francia (81) e Italia (76).

Populares y socialistas segovianos arrancaban la campaña con un acto en sus respectivas sedes. Bajo el lema “Tu respuesta”, el PP quiere aportar su granito de arena para que la candidata de los populares eureopes, Ursula Von der Leyen consiga la mayoría parlamentaria que le permita seguir al frente de la Comisión Europea. Dicho lo cual, para el PP y el PSOE, son comicios que se vivirán en clave nacional, de valoración de las expectativas electorales de sus líderes, y muy especialmente (algo cosustancial a estos comicios) de la valoración de la acción de gobierno del presidente Sánchez. De ahí que la presidenta del PP, Paloma Sanz, titulase su parlamento ante la militancia con un “el voto al PP es la garantía en defensa del estado de derecho, la libertad y contra los que se arrodillan ante el nacionalismo”. El Segovia, y como ya viene haciendo el PP en los últimos comicios, centra su acción de campaña en foros (el que abre tanda es uno sobre la vivienda) con presencia de algún alto cargo, habitualmente consejeros.

Frente a ellos, el PSOE segoviano, el único entre los grandes que incluye en la persona de Rodrigo Martínez a un paisano en la lista (bien que en el puesto 39, sin opciones reales para el músico y concejal socialista de Encinillas), llama a la movilización del voto progresista para defender las “conquistas sociales”. En clave interna, la lucha será ver si el PSOE sigue en la senda del batacazo de las municipales y generales del pasado año, en las que quedó por detrás del PP, o remonta, como parecen indicar los más recientes y buenos resultados cosechados en País Vasco y Cataluña. El argumento vuelve a ser Sánchez como freno a la ultraderecha, el fango y demás tropos progresistas. Lo señalaba el candidato “hacer que el modelo de éxito español, liderado por Pedro Sánchez, pueda seguir siendo exportado a Europa. Un modelo que garantiza más empleos, más derechos, más convivencia y más bienestar”, señalaba Rodríguez.

No lo tiene fácil el PSOE, que en las europeas de 2019 fue el partido más votado con 20 escaños, por 12 el PP. Cabe señalar que los populares tenían entonces la reñida competencia de Ciudadanos, por el centro (7 europarlamentarios). Buena parte de esos votos naranja pueden ir ahora para la candidatura de Dolors Montserrat, lo que podría invertir las fuerzas y dejarlos como primera fuerza. Todo lo que no sea eso sería un fracaso. Por tanto, el PP tiene la difícil papeleta de pelear el centro político, pero no mucho, no sea que Vox, que también aspira a aumentar sus tres parlamentarios, se les acerque y cobre fortaleza.