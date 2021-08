Mínimas de 25 grados en Segovia para la próxima semana

Los científicos no acaban de ponerse de acuerdo sobre lo que es una “ola de calor” aunque los puntos de coincidencia son, básicamente, que se mantenga durante varios días —tres parece que es la cifra que más coincidencias suscita— y que las temperaturas que provoque sean claramente superiores, al menos un 10 por ciento, que las registradas históricamente en esa misma época del año. Además tiene que afectar a una parte importante de un territorio.

Pues bien, la agencia estatal, Aemet dice que desde el martes y, al menos hasta acabar el fin de semana, va a haber una intensa ola de calor en Castilla y León con temperaturas máximas “de forma persistente” por encima de los 35 grados y las mínimas irán subiendo hasta ponerse por encima de los 20 grados cuando llegue el fin de semana.

Vueltas en la cama

La agencia da protagonismo a la ciudad de Segovia para la que se calcula que la noche antes de “la virgen” —15 de agosto— no será fácil dormir porque los termómetros no bajarán en ningún momento de los 25 grados. Al menos en la ciudad no llegaremos (se cree) a los 43 grados que han predicho para la misma época en la abulense Candeleda.

¿Cómo escaparse? Subiendo a la montaña. La comunicación de Aemet dice textualmente que de los rigores de esta ola “se salvarían las zonas por encima de los 1.200 metros de altitud”.