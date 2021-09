“Pido al PP y al PSOE que dejen este debate absurdo y que estén a lo que tienen que estar”. El portavoz del Grupo municipal de IU y socio del PSOE en el Gobierno municipal, Ángel Galindo, ha lamentado este 28 de septiembre el nivel de la discusión en la que se encuentran sumidos el PP y el PSOE por asuntos como la exención del pago del IBI de la sede socialista o el presunto uso irregular de las tarjetas de aparcamiento de las que disponen los concejales por parte de su portavoz, Pablo Pérez, que “son cuestiones que no tienen nada que ver con los problemas de la ciudadanía”.

El portavoz calificó la discusión con el término “cutre” y alertó que este tipo de discusiones “lo que genera es desafección hacia la política” para exigir un cambio en la situación “porque no estamos aquí para eso, sino para hablar y tratar de solucionar los problemas de la ciudadanía”. Galindo declaró a su grupo “al margen de un conflicto que no aporta nada e IU no está aquí para eso” e incluso remarcó que esta discusión “no es que no vaya con nosotros, es que no va con la ciudadanía”.

No obstante, dio su propia versión de cómo acabar con la actual discusión: “el PSOE tiene recursos suficientes para pagar el IBI y es lo que debería hacer y Pablo Pérez que use la tarjeta para lo que está destinada”. Además, matizó que IU usa una sede de la que es propietario el PCE “que paga el IBI” y que los concejales de IU renunciaron a solicitar la tarjeta de aparcamiento que se ofrece a todos los miembros de la Corporación.

El último episodio de la discusión entre PP y PSOE sobre el uso de las tarjetas de aparcamientos viene desde el Grupo popular con el envío a los medios de comunicación del extracto de pagos de recibos de la ORA a través de la aplicación del servicio realizados por Pablo Pérez desde que tomó posesión del acta de concejal. El portavoz trataba así de demostrar que sólo usa la tarjeta cuando está trabajando en asuntos políticos, mientras que el resto del tiempo pagaría la ORA como el resto de los ciudadanos.

No perder el objetivo

Por otra parte, el portavoz de IU también opinó acerca de la discusión en torno a la posible llegada de una Unidad militar a Segovia sustituyendo al PCMASA2, de nuevo especialmente centrada entre PP y PSOE y las administraciones en las que gobiernan. Galindo reflexionó que este asunto es especialmente relevante para la ciudad “y no puede ser una batalla sobre quien es el que trae la Unidad o no”, ya que “con la discusión perdemos el objetivo”.

El portavoz de IU hizo un llamamiento al trabajo conjunto para lograr el proyecto. “Hay una oportunidad y todas las administraciones deben apoyarlo y utilizar sus medios, recursos y lo que esté a su alcance para que venga la Unidad”, según dijo, además de recordar que con este proyecto se trata de lograr que haya empleo y población.