La atleta segoviana, Águeda Muñoz, ha acabado en la séptima plaza la final de la prueba de 1.500 metros del campeonato Europeo en pista cubierta que se celebra en Torun (Polonia), aunque los jueces decidieron después su descalificación por los contactos y codazos con otras corredoras durante las primeras vueltas en las que se corría muy despacio y con las atletas muy agrupadas.

En una primera decisión, los jueces descalificaron, tanto a Muñoz, como a la inglesa, Holly Archer, que había entrado segunda. No obstante, una reclamación británica forzó la readmisión de Archer, pero no de la segoviana. A última hora, la delegación española ha presentado otra reclamación para que se revise de nuevo la situación aunque finalmente no ha sido aceptada.

Revelación

En cualquier caso, la segoviana ha sido una de las revelaciones españolas en este europeo en el que ha presentado definitivamente sus credenciales para protagonizar grandes gestas deportivas en los próximos años. Muñoz se plantó en la que ha sido su primera final europea junto a las mejores del continente tras realizar, el viernes, una excelente carrera en las semifinales, cuando pulverizó el récord de España sub-23 con 4.09.94. En la final disputada este 6 de marzo, mucho más táctica y lenta, el tiempo final de Muñoz ha sido de 4.22.44.

La primera de las tres españolas que han corrido esta final ha sido Marta Pérez, con un tiempo de 4.20.39, con el que acabó en cuarta plaza, seguida de Esther Guerrero, que ha hecho el recorrido en 4.20.45 y ha sido quinta.

La belga, Elisa Vanderelst, fue la ganadora de la prueba con un tiempo de 4.18.44, la británica, Holly Archer (4.19.91) fue plata y la alemana, Hanna Klein, con .20.07 se llevó el último metal.