Ha sido un brillantísimo debut olímpico para la segoviana Águeda Marqués. A sus 25 años, en la final olímpica de los 1.500 metros volvía a batir su récord personal, el mismo que había batido en las clasificatorias, dejándolo en 4:00:31, casi un segundo por debajo. Final a velocidad de vértigo, en la que la favorita y récordwoman de la disciplina, la keniata Faith Kipyegon batía su propio récord olímpico y lo dejaba en 3:51:29, otras tres corredoras bajaban de los 3;53.

A este ritmo rompedor, no había opción para Águeda, que queda 11 del mundo pero enormemente satisfecha porque lo ha dado todo; más no se puede hacer. “Me duelen hasta las pestañas… No me queda más”, declaraba a RTVE al final de la prueba, pasando un balance altamente positivo, con su récord personal batido consecutivamente en menos de cuatro días, en cuatro carreras al máximo nivel. Y no solo en lo deportivo, en lo personal, Águeda ha batido también marcas de naturalidad, desparpajo y humildad, ganándose el corazón de los españoles. Unas olimpiada inolvidables para la segoviana.