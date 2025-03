Agua embotellada, la alternativa hasta que Sanidad certifique la potabilidad

El Ayuntamiento de Segovia ha emitido un comunicado aclarando la situación del agua en varios barrios de la ciudad, tras la declaración transitoria de “no apto para el consumo” debido a un exceso de turbiedad. Esta situación afecta a los barrios de Nueva Segovia, El Carmen, La Albuera, Ciudad y Tierra, Hontoria, así como a los polígonos de El Cerro, Acueducto y Hontoria, todos ellos abastecidos desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Rancho del Feo.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el origen de la turbiedad reside en las intensas riadas producidas durante el pasado fin de semana por la tormenta Jana, que arrastraron grandes cantidades de material a los ríos, afectando a la calidad del agua distribuida en estos barrios.

Las autoridades municipales han especificado que el agua que llega a los domicilios de las zonas afectadas no debe ser utilizada para el consumo humano, es decir, no debe beberse. Sin embargo, puede emplearse para la higiene personal, la limpieza del hogar y el menaje, siempre que no implique su ingesta.

La declaración de “no apto para el consumo humano” se mantendrá hasta que se apliquen las medidas necesarias para corregir los parámetros de calidad del agua. Será el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Segovia el encargado de certificar cuando el agua vuelva a ser segura para el consumo.

Mientras tanto, el Ayuntamiento recomienda a los vecinos de las zonas afectadas que se provean de agua embotellada o procedente de otras fuentes para cubrir sus necesidades de agua potable.

En contraste, el resto de los barrios de Segovia, abastecidos desde los depósitos de la avenida Juan de Borbón con agua procedente del embalse del Pontón, no están afectados por esta situación y pueden hacer uso normal del agua, incluyendo su consumo.

El Ayuntamiento se mantiene en contacto con los servicios técnicos para resolver la situación lo antes posible y ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas.