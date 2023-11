16 Comments

José Luis Aceves salía ayer en rueda de prensa, tras la multitudinaria concentración promovida por el PP, para pedir calma y respeto a la militancia socialista y reclamando al PP que acepte el resultado de unas urnas que le han quitado la posibilidad de disponer de una mayoría.

El diputado del PSOE criticaba la hipocresía de la derecha a la hora de manifestarse. En sus propias palabras, “nunca hemos visto a la derecha movilizarse para defender los servicios públicos que necesita la clase media y trabajadora. Dicho lo cual, Aceves ha defendido el derecho de manifestación y la libertad de expresión. Para el diputado nacional siempre es respetable y democrático, pero recuerda que “se debe respetar el resultado de las urnas y, si no te gusta, no puedes apelar a nuevas elecciones constantemente o pensar que los ciudadanos se equivocan si no te votan”.

Denunciaba el líder de los socialistas segovianos el señalamiento, “al más viejo estilo retrogrado y carroñero”, de diputados y sedes. Así como los insultos a “instituciones como la Presidencia del Gobierno y la Jefatura de Estado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin olvidarnos de las agresiones que están sufriendo día sí, día también, los profesionales de los medios de comunicación”.

Argumentos para un pacto

¿Pero cómo defiende Aceves las cesiones al independentismo por el pacto de Gobierno de Pedro Sánchez? Al respecto, el caucense manifestaba comprender el escepticismo de parte de la ciudadanía “con algunos temas acordados, que, por otra parte, todavía no se conocen con detalle, desde la serenidad y el análisis profundo”. Acto seguido negaba que se hubiera acordado nada fuera de la Constitución, y mucho menos, Ningún referéndum de independencia. “Nuestro país es muy fuerte a pesar de los intentos de dirigentes del PP de pintar el apocalipsis y hablar hasta de dictadura. Nuestro Estado de Derecho tiene suficientes garantías jurídicas para que cualquier ley se someta al marco constitucional”, señalaba y apelaba a la tranquilidad y serenidad para seguir gobernando para la mayoría social en temas como pensiones, salarios, vivienda público, recordando el “riesgo enorme” que, de ganar el PP y pactar con Vox, accedieran al Gobierno “ministros de extrema derecha, homófobos, machistas y abiertamente franquistas”.