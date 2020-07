Ábalos destaca las oportunidades económicas de la autovía SG-20

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dado por inaugurado —la apertura efectiva para los conductores se ha producido varias horas más tarde— el último tramo que quedaba por desdoblar de la variante SG-20, desde ahora, autovía, descubriendo un monolito en las cercanías del enlace con San Cristobal de Segovia —lo que daba prelación al alcalde, Óscar Moral, sobre el resto de alcaldes, incluida la de Segovia, presentes en el protocolo del acto— con ayuda del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, y en presencia de la mayor parte de los políticos electos de Segovia.

El responsable ministerial no hizo referencias a los retrasos acumulados para la larga ejecución de la obra aunque si destacó la complejidad técnica de la actuación y además reconoció que estas infraestructuras se construyen “con la implicación de distintos gobiernos”. No obstante, no perdió la ocasión de subrayar que su ministerio ha invertido 212 millones en obra ejecutada en la provincia desde que ocupa la cartera “siete veces más que lo invertido en los dos años precedentes”.

Para Ábalos, la nueva carretera beneficiará la movilidad en el ámbito metropolitano de la ciudad y “el tejido productivo y de las empresas locales”. Del mismo modo, celebró que la “nueva” SG-20 revitalizará el corredor Madrid-Segovia-Valladolid, que los conductores no utilizaban precisamente por el “cuello de botella” que representaba la variante de un sólo carril, que ahora podrá recorrerse usando en todo momento vías de alta capacidad.

También el consejero de Fomento hizo hincapié en el aspecto económico de la carretera que “es un antes y un después de descongestión, de modernidad, de movilidad, para todo el alfoz de Segovia y la ciudad”- Suárez Quiñones quiso vincular esta puesta en servicio con la “normalidad” tras la pandemia. “Me viene a la cabeza libertad de movimientos, actividad social, avance…”, explicó antes de destacar que “esta obra es una forma de tener una movilidad más segura” y regalarle al ministro la afirmación de que “el Ministerio ha dado el Do de pecho en esta infraestructura respecto a la movilidad”.

55 millones, 15,5 kilómetros y cuatro años y medio

La variante de la ciudad se inauguró con un solo carril por dirección en octubre de 2001 siendo ministro Francisco Álvarez Cascos aunque desde el primer momento se vio que la carretera era pequeña y sobrepasó en pocos meses los 6.000 vehículos diarios para los que se pensó. Además era peligrosa. En sus primeros meses se produjeron decenas de accidentes y varías víctimas mortales.

Así las cosas, sólo dos años después, en 2003 se encargaban los primeros estudios para su desdoblamiento pero se tardó 13 años más —y varios gobiernos de distintos colores— en completar el proceso para que las máquinas iniciaran los trabajos que se han ejecutado, no sin problemas, en cuatro años y medio y con una inversión total de 55 millones de euros.

La conversión de la SG-20 en autovía se dividió en dos tramos: el tramo B, de 7,1 kilómetros de longitud y ya en servicio desde octubre de 2019, y el tramo A, de 8,4 kilómetros de longitud, que se ha puesto en servicio este 27 de julio y discurre entre la conexión con la autovía A-601 y las inmediaciones del enlace con la carretera de La Granja (CL-601), y cuenta con 4 enlaces con vías de su entorno.

El presupuesto total de las obras del tramo A asciende a 34,4 millones de euros. Con una longitud de 8,4 km, discurre por los términos municipales de Segovia, Bernuy de Porreros, La Lastrilla y San Cristóbal de Segovia. La sección consta de dos calzadas, de 7 metros cada una, arcenes exteriores de 2,50 metros e interiores de 1 metro.

El tramo incluye 8 pasos inferiores, 4 pasos superiores y 4 viaductos, entre los que destaca un nuevo viaducto paralelo al de la calzada existente que permite el paso sobre el río Eresma. Se trata de una estructura singular tipo arco inferior, con una luz principal de 99,50 m.